Полежайкин из "Папиных дочек" стал жертвой истории студента-некрофила

Пользователи соцсетей выдвигают свои версии страшной трагедии, потрясшей Москву. Жертвой сыщиков-любителей, рассуждающих о причинах убийства студентом Бауманки своей соседки, неожиданно стал актер Михаил Казаков, известный как Илья Полежайкин из сериала "Папины дочки".

Молодежное интернет-сообщество возбудил тот факт, что в квартире, где произошло убийство, нашли две фотографии актера Михаила Казакова. Одну из них – рядом с телом студента-убийцы. Юных конспирологов из соцсети "ВКонтакте" это немало удивило и они "пошли по следу".

"Фамилия актера, игравшего Полежайкина– Казаков. Психиатра, который лечил студента– убийцу, звали Михаил Сергеевич Казаков. Полежайкин – дважды убийца и оба раза выходил сухим из воды. На стене и у трупа винишки было два фото Полежайкина. Убийство произошло на улице Казакова. Знаете фамилию блоггера, который первый снял видео по этому поводу? Да, Казаков. Какие еще доказательства вины Полежайкина нужны?", – пишет админ одного из тредов "ВКонтакте".

Пинкертоны пошли дальше и изучили биографию "Полежайкина". В общем, это было нетрудно – драматичный эпизод жизни актера Михаила Казакова всплывал в СМИ. Все случилось в январе 2005 года в Твери. Шестнадцатилетний Михаил убил двадцатилетнего Кирилла Гуркина, нанеся тому удары складным ножом в сердце и в сонную артерию. В убийстве он сразу сознался, объяснив свои действия тем, что защищал девушку – Викторию.

Виктория, из-за которой произошла трагедия, – выпускница той же школы, где учился Казаков. Девушка поссорилась со своим парнем Кириллом, они расстались. Но Виктория с этим не смирилась и попросила школьного приятеля Михаила сходить вместе с ней к возлюбленному и "поговорить". Разговор окончился поножовщиной. Казаков отсидел в тюрьме год – дело переквалифицировали на "Превышение пределов необходимой самообороны". А вскоре актер вернулся в кино.

В итоге расследования "анонимов" соцсети заполонили фотожабы. Сыщики утверждают (видимо, это все же циничная шутка), что существует серийный убийца-маньяк Полежайкин, который маскирует свои преступления под трагедии неразделенной любви.





Как писали Dni.Ru, 22 января молодой человек убил девушку, которая, по некоторым данным, проживала с ним в одной квартире. После этого парень сам ушел из жизни. Тела студента Бауманского института Артема Исхакова и его однокурсницы Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении Артема свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям, а также попросил прощения у родителей Татьяны.