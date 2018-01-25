Это не повод убивать: полуголые россияне поддержали зарезанную студентом-некрофилом

В Сети набирает обороты флешмоб в память о зверски убитой соседом по съемной квартире студентке Татьяне Страховой. Участники акции уверены: "обнаженные" фотографии и вызывающее поведение не могут стать поводом для расправы над человеком.

Студентка Высшей школы экономики, ставшая жертвой ревности влюбленного в нее студента Бауманки Артема Исхакова, вела себя именно так: выкладывала "голые" снимки в Instagram и делилась ими с друзьями. Участников интернет-движения #ЭтоНеПоводУбить возмущает то, что многие винят в трагедии не парня, который к слову, покончил с собой, а Татьяну.

По мнению некоторых россиян, девушка провоцировала молодого человека своим поведением и фотографиями в Сети. Участники флешмоба с этим категорически не согласны.

В своих постах они пересказывают историю расправы над студенткой и объявляют войну насилию. А заодно публикуют свои снимки в "поддержку" изнасилованной после смерти девушки.

Публикация от МАКИЯЖ|БРОВИ|ОБЗОРЫ|УЛЬЯНОВСК (@veta_velger) Янв 25, 2018 at 1:25 PST

Изображения россиян, поддерживающих акцию, отличаются от кадров Татьяны: они фотографируются полуодетыми. Однако даже крайне эпатажное поведение не дает никому права убивать человека.

Публикация от Viktoriya Sokur (@viktoriya_sokur24) Янв 24, 2018 at 11:09 PST

"Мои фотографии – это не повод убить меня", – отмечает одна из пользовательниц Instagram. Под этим хештегом уже опубликовано 1200 записей. Впрочем, некоторые напоминают: лучше воздержаться от неоднозначных снимков, дабы не провоцировать психически нездоровых людей.

Публикация от @good_male_cat Янв 25, 2018 at 1:25 PST

Как писали Dni.Ru, тела студента Бауманского института Артема и Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении юноши свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям.

Публикация от Kris�� (@_____kriisty_____) Янв 25, 2018 at 1:17 PST

Как выяснилось, молодой человек долгое время страдал от несчастной любви. Ответного чувства от Татьяны он не дождался. Более того, она питала симпатии к другу Артема, что создавало еще большее напряжение в отношениях. Трагедия произошла вечером 22 января. Парень убил соседку, надругался над ее телом и свел счеты с жизнью.