Это не повод убивать: полуголые россияне поддержали зарезанную студентом-некрофилом
Студентка Высшей школы экономики, ставшая жертвой ревности влюбленного в нее студента Бауманки Артема Исхакова, вела себя именно так: выкладывала "голые" снимки в Instagram и делилась ими с друзьями. Участников интернет-движения #ЭтоНеПоводУбить возмущает то, что многие винят в трагедии не парня, который к слову, покончил с собой, а Татьяну.
По мнению некоторых россиян, девушка провоцировала молодого человека своим поведением и фотографиями в Сети. Участники флешмоба с этим категорически не согласны.
В своих постах они пересказывают историю расправы над студенткой и объявляют войну насилию. А заодно публикуют свои снимки в "поддержку" изнасилованной после смерти девушки.
Изображения россиян, поддерживающих акцию, отличаются от кадров Татьяны: они фотографируются полуодетыми. Однако даже крайне эпатажное поведение не дает никому права убивать человека.
"Мои фотографии – это не повод убить меня", – отмечает одна из пользовательниц Instagram. Под этим хештегом уже опубликовано 1200 записей. Впрочем, некоторые напоминают: лучше воздержаться от неоднозначных снимков, дабы не провоцировать психически нездоровых людей.
Как писали Dni.Ru, тела студента Бауманского института Артема и Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении юноши свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям.
Как выяснилось, молодой человек долгое время страдал от несчастной любви. Ответного чувства от Татьяны он не дождался. Более того, она питала симпатии к другу Артема, что создавало еще большее напряжение в отношениях. Трагедия произошла вечером 22 января. Парень убил соседку, надругался над ее телом и свел счеты с жизнью.
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