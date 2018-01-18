Очевидцы сняли жуткие последствия урагана в Нидерландах
Королевский метеорологический институт Нидерландов объявил красный уровень тревоги из-за сильного ураганного ветра, обрушившегося на страну. Сообщается о по меньшей мере трех жертвах стихии – на одного мужчину упала ветка, второй погиб после падения на его машину дерева, а третьего ветер сбросил с высоты.
Впрочем, как показывают кадры очевидцев, не все голландцы после такого решили проявлять осторожность. Некоторые захватили с собой велосипеды и как ни в чем не бывало занялись рутинными делами. Впрочем, порывы ветра быстро показали им, что перемещаться по улице лучше крепко держась за что-нибудь надежно закрепленное.
#Storm bij het Strijkijzer pic.twitter.com/6M8ukNmir9— Arnout Vos (@arnoutvos) 18 января 2018 г.
Впрочем, ветер оказывается серьезной проблемой не только для тех, кто идет с велосипедом, в данных условиях невольно выступающем как своего рода парус. Стихия играючи опрокидывает и проносит несколько метров любого пешехода.
Местные жители делятся фотографиями и видео последствий мощного урагана. Для этого они даже запустили специальный хештег #westerstorm.
От разгула стихии страдают не только люди. Ветер опрокидывает даже тяжелые стальные контейнеры.
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