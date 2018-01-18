Очевидцы сняли жуткие последствия урагана в Нидерландах

В Сети активно распространяются видео, снятые очевидцами жутких последствий урагана в Нидерландах. Людей буквально сносит ветром.

Королевский метеорологический институт Нидерландов объявил красный уровень тревоги из-за сильного ураганного ветра, обрушившегося на страну. Сообщается о по меньшей мере трех жертвах стихии – на одного мужчину упала ветка, второй погиб после падения на его машину дерева, а третьего ветер сбросил с высоты.

Впрочем, как показывают кадры очевидцев, не все голландцы после такого решили проявлять осторожность. Некоторые захватили с собой велосипеды и как ни в чем не бывало занялись рутинными делами. Впрочем, порывы ветра быстро показали им, что перемещаться по улице лучше крепко держась за что-нибудь надежно закрепленное.

Впрочем, ветер оказывается серьезной проблемой не только для тех, кто идет с велосипедом, в данных условиях невольно выступающем как своего рода парус. Стихия играючи опрокидывает и проносит несколько метров любого пешехода.

Публикация от Johnny Korsse-Christensen (@johnimagerotterdam) Янв 18, 2018 at 3:24 PST

Публикация от Chris (@christophermarks) Янв 18, 2018 at 7:59 PST

Местные жители делятся фотографиями и видео последствий мощного урагана. Для этого они даже запустили специальный хештег #westerstorm.

Публикация от Sarah (@fanteality) Янв 18, 2018 at 7:00 PST

От разгула стихии страдают не только люди. Ветер опрокидывает даже тяжелые стальные контейнеры.