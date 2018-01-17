Под водой нашли "портал в другой мир"

Мексиканские спелеологи обнаружили самую большую затопленную пещеру в мире. Разлом длинной 347 километров расположен на полуострове Юкатан.

Группам исследователей подводных туннелей штата Кинтана-Роо проекта Gran Acuífero Maya удалось доказать, что между двумя системами Сак-Актун и Дос Охос существует водообмен. Таким образом аквалангисты смогли установить протяженность пещеры. Она составляет невероятные 347 километров. Это делает ее самой большой в мире.

Ранее этот титул принадлежал еще одной затопленной расщелине Юкатана под названием система Окс Бель Ха, которая находится южнее мексиканского города Тулума. Ее длинна составляет 270 километров. На втором месте находилась система Сак-Актун, протянувшаяся на 263 километра. Когда оказалось, что она является лишь частью огромной подводной системы, пещера Сак-Актун перехватила лидерство.

Как сообщается на сайте проекта Gran Acuífero Maya, согласно спелеологическим правилам, если ученые доказывают соединение двух пещер, большая поглощает меньшую, распространяя на нее свое название. Ученые предполагают, что открыли еще не все возможные части этой пещеры. Сейчас они поставили себе цель доказать соединение системы Сак-Актун с еще тремя меньшими пещерами. Тогда протяженность самой длинной пещеры мира увеличится еще сильнее.

Согласно данным спелеологической службы штата Кинтана-Роо, только на севере области насчитывается 358 систем взаимосвязанных подводных пещер, общая протяженность туннелей которых составляет минимум 1400 километров. Все эти подземные лабиринты заполнены пресной водой.

Над исследованиями ученые работали около 10 месяцев. Обнаруженная пещера представляет собой уникальный подводный объект археологии. В Сак-Актун сохранились более сотни археологических контекстов. Среди в том числе есть свидетельства о первых поселенцах Америки и данные о наследии культуры майя.

Помимо открытия самой системы пещер спелеологи обнаружили и один из крупнейших синотес: огромных естественных колодцев в джунглях Юкатана. Согласно поверьям местных индейцев-майя, эти водоемы являются порталами в другой мир. Размер открытого синоте, учитывая все подземные ответвления, составляет 18 километров.