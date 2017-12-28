Марсиан нашли в пещерах

Жизнь на Красной планете есть – только не на поверхности. Ученые предполагают, что марсиане спрятались под поверхностью планеты, где условия мягче.

Марс очень сильно отличается от Земли. Красная планета на протяжении миллиарда лет имела разреженную атмосферу, которая не могла защитить ее поверхность от радиационного излучения. Кроме того, на Марсе невозможен фотосинтез. Так что вся марсианская жизнь могла сосредоточиться глубоко под землей, считают специалисты.

Гидротермальная активность, указывающая на наличие воды на Красной планете, была зафиксирована на Марсе в 2008 году марсоходом Spirit. А в 2020 году NASA собирается отправить на Красную планету очередную машину для изучения грунта.

Гидротермальные условия в толщах земли Марса могут быть более мягкими, чем на поверхности. Поэтому ученым нужно попробовать получить образцы грунта глубоко под землей и изучить их, – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Как писали Dni.Ru, ранее ученые из Оксфордского университета выяснили, почему Марс красный. Планетологи установили, что вся водная масса, когда-то существовавшая на планете, не испарилась в космос, а впиталась в горные породы как в губку. Именно в результате этого был и изменен их химический состав, а сам Марс приобрел красный цвет.

Также ученые установили, что неоднородный состав марсианского грунта, богатого оксидом железа, является основной причиной исчезновения воды с поверхности планеты. Излучение из открытого космоса заставило почву впитать остатки жидкости. По мнению специалистов, большая часть воды до сих пор остается глубоко в недрах Марса.