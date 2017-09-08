Современных детей озадачили аудиокассеты
Британец Джеймс Крейном снял на видео своих детей, которым впервые показал сохраненные со времен собственной молодости аудиокассеты. Запись была выложена в профиле Джеймса в Facebook. Друзья и подписчики пользователя были немало удивлены реакцией подростков.
Когда все попытки "детей интернета" прослушать музыку с аудиокассет оказались тщетными, они стали строить предположения – как же это все-таки работает. Предшествующие мозговому штурму попытки найти на кассетах разъем для наушников, встроенный динамик или батарейный отсек до того не увенчались успехом. В конечном итоге молодежь пришла к выводу, что кассеты подключаются к телевизору – и тогда в дырочки для перемотки пленки они смогут увидеть клипы.
"Это замечательно. Идеи у ребят очень изобретательные. Но, Джеймс, какой же древней я себя чувствую…", – сетует одна из подписчиц Крейнома. Другой назвал детей автора записи глупыми: ведь кассеты кое-где используются и по сей день! "Да, но в основном это все-таки не двенадцатилетние дети, да и я сам не пользовался кассетами уже 20 лет. Нет причин, почему они обязаны знать. Конечно, их попытки придумать способ послушать выглядят глупо, но это то, что я нахожу забавным", – парировал отец, защищая свою молодежь.
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