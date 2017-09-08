Как совершить идеальное ограбление (видео)

В Сети появилось забавное видео, на котором чайка ловко грабит продуктовый магазин. Пользователи Сети уже прозвали ролик идеальной инструкцией для совершения преступления.

Видео было снято в одном из магазинов города Саут-Шилдс, Англия, передает Life.ru. На кадрах видно, как чайка хладнокровно проникает в магазин и под видом покупателя прокрадывается к полкам с продуктами.

Затем злоумышленница быстро хватает пачку чипсов, а затем быстро торопится к выходу. Пользователи Сети восхитились ловкостью птицы. Некоторые из них отметили, что это пособие для совершения идеального ограбления.