В Подмосковье выпал снег

В Одинцовском районе Московской области вечером 7 сентября выпал снег с градом. О погодной аномалии рассказали очевидцы.

"Казалось, минуту назад светило солнце, и вдруг внезапно пошел град. Снег быстро засыпал весь капот", – заявил местный житель. Ненадолго на улицах образовались сугробы, передает "Газета.ru".