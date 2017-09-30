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Общество

Украинцы устроили истерику из-за звезды "Такси" в Крыму

Сами Насери. Кадр из фильма "Такси"
Французский актер Сами Насери, который получил бешеную популярность в России благодаря исполнению главной роли в фильме "Такси", приехал в Крым. На Украине его визит на российский полуостров вызвала ожидаемую реакцию.
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Многие украинские пользователи Сети ревностно отслеживают, что об их стране думаю те или иные представители западного шоу-бизнеса. За поддержку, пусть даже косвенную, звезде готовы оказать всяческие почести, едва не до включения в список почетных украинцев. При этом иногда за позицию артиста выдаются откровенные фантазии или мастерство фотомонтажа.

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Любое же слово поперек, независимое мнение или просто отсутствие интереса вызывает мгновенную агрессивную реакцию. Не стало исключением и актер Сами Насери, которого на территории России и стран СНГ знают благодаря французскому фильму "Такси".

Исполнитель роли гонщика-виртуоза, занимающегося частным извозом, приехал в Крым для участия в "Форуме мира" в Ялте под эгидой Всемирного благотворительного альянса. "Мы, я и Сами, захотели к вам в Крым, не боимся санкций, любим вашу страну – Россию. Потому мы сегодня здесь", – цитирует РИА Новости друга актера Мурада Бурави.

В Крым они прилетели обычным рейсом из Москвы. Сами Насери признался, что вся поездка на российский полуостров заняла довольно много времени. "Я быстрее на такси летаю, чем на самолете", – пошутил он. Актер охотно фотографировался с поклонниками, а также расписался на капоте одной из машин таксистов, встретивших прилет Насери дружным сигналом клаксонов.

Появление французского актера в Крыму не прошло незамеченным и на Украине. Он моментально очутился в базе данных украинского сайта "Миротворец", куда трудолюбивые пользователи Сети день за днем добавляют всех потенциальных "врагов государства". Обвиняется звезда "Такси" в "нарушении государственной границы Украины".

Не отставали и рядовые пользователи украинского сегмента Украины. В адрес актера полились настоящие потоки желчи. Разочарованным украинцам не оставалось ничего, кроме как упражняться в остроумии по поводу фамилии французского актера, а также пытаться отыскать у него проблемы и хоть какой-нибудь компромат.

Автор: Геннадий Куприянов30 сентября 2017, 16:45

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