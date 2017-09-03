Бывший заключенный взорвал Ленина

Философия вождя мирового пролетариата не давала покоя оппонентам и после смерти Владимира Ленина. Причем боролись с ним не только с помощью исследований в области "научного коммунизма" – не прекращались попытки уничтожить мавзолей революционера. Одно из таких нападений произошло 1 сентября 1973 года.

Стайки первоклашек с букетами и школьников постарше, как обычно в первый день осени, буквально наводнили Москву. Потому охрана мавзолея Ленина на Красной площади и не обратила особого внимания на группу учащихся, которых привела на экскурсию учительница. Мужчину в плаще, который проскользнул мимо стражей порядка вслед за школьниками, приняли за сопровождающего детей педагога.

Поравнявшись с саркофагом, "учитель" сунул руку под плащ и соединил контакты. Прогремел взрыв. Основной удар пришелся по саркофагу, но он не пострадал – после одного из предыдущих покушений на тело вождя туда вставили бронестекло. Но пострадали люди. Погибла супружеская пара из Астрахани, которая следовала за террористом. Тяжелые ранения получили четверо школьников. Воинов-кремлевцев, охранявших саркофаг с телом Ленина, разбросало по всему траурному залу.

На место происшествия срочно прибыли председатель КГБ СССР Юрий Андропов и его первый заместитель Цинев. Комендант Кремля генерал Шорников рассказал им, что злоумышленник сумел скрытно разместить под одеждой изготовленное заранее взрывное устройство и беспрепятственно пройти в траурный зал. От самого террориста остались лишь рука и часть головы.





С большим трудом удалось собрать обрывки документов на имя гражданина С., отбывшего в тюрьме десять лет. Возникла версия о маньяке, который решил увековечить свое имя взрывом в Мавзолее. Однако до сих пор не ясно, принадлежали ли найденные документы террористу – или он взял их с собой для того, чтобы направить следствие по ложному следу. Вряд ли бы фанат положил в карман свои собственные документы, идя на такое дело. По некоторым данным, гражданин, на чье имя были выписаны справки, скончался еще до этого инцидента.

Сверхпрочный "хрустальный гроб" для Ленина изготовили в начале 1960-х – после очередного покушения на тело главного большевика. А первый подобный случай был зафиксирован 19 марта 1934 года. Крестьянин Митрофан Никитин, войдя в мавзолей, выхватил револьвер и дважды выстрелил в лежащую на постаменте фигуру. От сильного волнения террорист оба раза промахнулся, а увидев, что к нему кинулись охранявшие зал чекисты, Митрофан разрядил наган себе в сердце. Из найденной при нем записки удалось узнать, что этот человек пошел на столь отчаянный поступок в знак протеста против обнищания и разорения простых жителей огромной страны.





Следующее покушение состоялось в 1959-м. Один из посетителей, достав из-за пазухи молоток, с размаху ударил им по саркофагу так, что толстое стекло треснуло. Мужчину схватили и признали впоследствии психически больным, но покушения на останки Ильича участились. В июле 1960 года мужчина умудрился вскочить на барьер ограждения и со всей силы ударил по крышке саркофага ногой. Хрустальное стекло, хоть оно и было утолщенным, рассыпалось мелкой крошкой. Осколки, попав на руки и лицо мертвого вождя, повредили кожу. После этого случая мумию и поместили в особо прочный саркофаг из бронированного стекла.

В сентябре 1967 года была предпринята первая попытка расправиться с телом Ленина при помощи взрывчатки. Некий Крысанов, приехавший в столицу из Каунаса, подорвал самодельный фугас у входа в мавзолей. Пострадали охранники и посетители, а туристке из Италии оторвало ноги. А цели своей очередной оппонент вождя революции не достиг: повредить пантеон на Красной площади так и не удалось.