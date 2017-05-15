В мавзолей Ленина пустят туристов

Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади снова откроют для посещения. Туристы смогут увидеть тело Ильича с 16 мая, передает РИА Новости.

Допуск граждан в мавзолей был закрыт с 23 апреля из-за подготовки и проведения в Кремле и на Красной площади праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. До этого в мавзолее в течение двух месяцев велись профилактические работы по сохранению тела Ленина.