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Общество

Как друг Брежнева погиб от руки студента-недоучки

Фото: dni.ru
Сообщения о кровавом преступлении в июле 1983 года шокировали советскую общественность. Следователи поначалу не могли понять мотивов убийц: кому понадобилось отнимать жизнь у заслуженного пенсионера, Героя Советского Союза? Вице-адмирал в отставке, соратник Леонида Брежнева Георгий Холостяков и его супруга Наталья Сидорова были убиты в собственной квартире.
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Газета "Лос-Анджелес Таймс" 23 июля 1983 года вышла с сенсационным заголовком: "В России начали убивать друзей Брежнева!" Речь в статье шла о соратнике почившего генсека КПСС, воевавшем вместе с Леонидом Ильичем на Малой земле, первом командире первой советской подлодки в Тихом океане, вице-адмирале Георгии Холостякове.

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 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

Отставной адмирал Холостяков жил в Москве, в трехкомнатной квартире, со своей супругой Натальей Васильевной и внучкой Наташей. В то роковое утро внучка – студентка одного из московских вузов – проснулась в 8.15 и поспешила в ванную комнату. Распахнув двери холла, она замерла на пороге. В коридоре, на полу, в луже крови лежал с разбитой головой дед. Девушка метнулась в спальню стариков, чтобы сообщить бабушке о несчастье. Но спальня была пуста. Второе бездыханное тело Наташа обнаружила в кухне. 

В оперативную группу по раскрытию этого преступления вошли замначальника МУРа Анатолий Егоров, замначальника отделения Вячеслав Звигуль, старший оперуполномоченный Николай Докин. Помогали им коллеги из уголовного розыска 51 отделения милиции, которое обслуживало район. Эксперты тщательно осмотрели место происшествия. Однако не обнаружили ни признаков борьбы, ни отпечатков пальцев убийц.

Фото: youtube.com

У следователей возникло предложение, что адмирал или его жена были знакомы с преступниками и впустили в свою квартиру, не опасаясь их. То, что действовал не один человек, сомнений не вызвало. Это, вероятнее всего, и позволило убийцам неожиданно напасть на ничего не подозревавшую Наталью Васильевну, а затем в коридоре на Георгия Никитича.

Преступники, по всей видимости, чувствовали себя уверенно в квартире. После злодеяния спокойно удалились, прихватив с собой, как удалось установить с помощью Наташи, три хрустальные вазы, конфетницу, несколько рюмок, парадный мундир адмирала и ключи от входной двери. Сотрудники уголовного розыска, прежде всего, попытались найти ответ на главный вопрос: цель, которую преследовали преступники. Они по опыту знали: установишь мотив – сразу сузится круг подозреваемых.

Неужели месть? Личная неприязнь как мотив сразу отпадала - адмирал был добрым, открытым для всех человеком. Политика? – так соратник Холостякова, ставший большим человеком, Брежнев, еще год назад приказал долго жить, и ни на какие посты пенсионер-флотоводец не претендовал.

Фото: youtube.com

В то же время, и предположить, что преступники пошли на убийство ради нескольких предметов обихода тоже несерьезно. В квартире остались нетронутыми вещи куда более ценные, чем вазы и рюмки. Оставалась одна версия: убийц интересовал парадный мундир адмирала, увешанный орденами и медалями. У Холостякова было более тридцати отечественных и иностранных боевых наград.

В беседе с оперативниками внучка Наташа рассказала, что за несколько дней до трагедии дед в разговоре за ужином упомянул о каких-то студентах факультета журналистики МГУ, приходивших взять у него интервью. Они объяснили, что готовится книга очерков о ветеранах Великой Отечественной войны, и им поручено написать о его ратном пути. Дед еще сказал, что молодежь задумала доброе дело и, желая помочь будущим журналистам, познакомил гостей со своей книгой "Вечный огонь", повествующей о фронтовых буднях и боевых товарищах-моряках.

Фото: youtube.com

Однако в МГУ муровцам сообщили, что никакой книги очерков издавать не собираются и никому из студентов каких-либо поручений о сборе материалов о ветеранах не давалось. Интерес сотрудников уголовного розыска к посетившим адмирала "студентам", к их роли в разыгравшейся преступной драме возрос после того, как на Петровку, 38 стали поступать из других органов внутренних дел ответы на запрос МУРа о ранее зарегистрированных случаях похищения государственных наград у ветеранов.

Оказалось, что за последние два года кражи орденов и медалей были зарегистрированы в ряде областей России, на Украине, в Молдавии и Латвии. Большинство этих преступлений остались нераскрытыми. В некоторых ответах на запрос МУРа говорилось, что ордена и медали у потерпевших пропадали после посещения их молодым человеком и девушкой, представлявшихся в одних случаях журналистами, в других – студентами факультета журналистики, в третьих - красными следопытами, собирающими материал о ветеранах.

Тот факт, что преступники занимались столь постыдным промыслом ради наживы, уже сомнений не вызывал. Но кто мог скупать у них государственные награды? Коллекционеры-собиратели орденов и медалей? Еще одним направлением следствия стало выявление лиц, занимавшихся скупкой госнаград и установление их связей с подозреваемыми.

Начали со знакомства с коллекционерами. Как это подчас бывает и в других сферах человеческой деятельности, к благому и доброму делу собирательства примазалось немало людей нечистоплотных, стяжателей и откровенных проходимцев. Один из таких "собирателей", осужденный за ряд тяжких преступлений к длительному сроку лишения свободы, попал в поле зрения сотрудников уголовного розыска. При аресте, помимо других ценностей, у него изъяли 58 орденов Ленина. На допросе в МУРе, куда его пришлось этапировать из исправительно-трудовой колонии, преступник "припомнил", что много орденов купил у некого Остапа.

Фото: youtube.com

Сотрудники МУРа вскоре нашли продавца орденов, к этому времени уже осужденного за спекуляцию антиквариатом. Среди конфискованных у "собирателя старины" предметов на сумму около 100 тысяч рублей оказались и четыре ордена Ленина. Антикварный барышник на допросе заявил, что ордена купил у некого Гены, живущего в Иванове, и описал его словесный портрет.

В Иваново выехала группа сотрудников уголовного розыска во главе с Егоровым. Гену нашли быстро. Им оказался Геннадий Калинин – молодой человек двадцати шести лет. Личность с далеко не безупречной биографией. После окончания средней школы поступил в военное училище, но был отчислен за воровство вещей у товарищей. Поступил в университет и с третьего курса его отчислили за спекуляцию. Решение заняться кражами государственных наград созрело у него летом 1980 года – после того, как знакомый скупщик антиквариата Остап сообщил, что помимо икон и другой "старины" мог бы покупать и ордена, содержащие драгоценные металлы.

Первую кражу орденов Калинин совершил в августе 1980 года в одном из сел Одесской области. После кражи передал некому Дунаевичу 200 рублей за наводку, а украденные ордена Отечественной войны I степени продал Остапу за 1000 рублей. Первый успех окрылил преступника. Только с августа 1980 года по июль 1982 года в различных городах он совершил одиннадцать краж орденов и медалей.

Летом 1982 года в том же селе Лиманское Калинин познакомился с несовершеннолетней Инной Гавриловой, которая через год стала его женой, и вовлек ее в свою преступную деятельность. Совместно они совершили десять краж орденов у ветеранов войны. При обыске у Калинина изъяли несколько орденов и медалей, которые он еще не успел сбыть, тетрадь с записями, несколько квитанций бюро Мосгорсправки с адресами жителей столицы.

По адресам, записанным в тетради, установили знакомых подозреваемого по Иваново, с которыми он поддерживал дружеские или деловые связи. Один из них – местный коллекционер – рассказал, что купил у Калинина несколько орденов, в числе которых были ордена Отечественной войны и воинские ордена Чехословакии и Югославии. Подозреваемый предлагал еще ордена Суворова и Ушакова, но запросил за них слишком дорого и сделка не состоялась.

Под давлением улик Калинин на очередных допросах рассказывал о все новых и новых подробностях своей преступной деятельности. Инну Калинину задержали через несколько дней после ареста ее мужа. На допросах она подтвердила показания Геннадия и рассказала еще о некоторых кражах, о которых сотрудникам МУРа не было раньше известно. Выяснение всех обстоятельств каждой кражи орденов и медалей позволили собрать достаточные улики для предъявления арестованным обвинения в убийстве вице-адмирала  Холостякова.

Фото: youtube.com

Поняв, что запираться бессмысленно, Калинин полностью признал вину и рассказал, как все происходило. В поисках наживы 13 июля Калинин приехал из Иваново в Москву. Вспомнил о Холостякове, о котором ранее читал в прессе, и через Мосгорсправку узнал его адрес. Затем направился на квартиру адмирала. Представившись студентом факультета журналистики МГУ, попросил хозяина рассказать о себе. В разговоре приняла участие супруга Холостякова – Наталья Васильевна. По просьбе "студента" она принесла парадный мундир вице-адмирала с прикрепленными наградами.

Глаза преступника разгорелись. На мундире сияла Золотая Звезда Героя, три ордена Ленина, ордена Суворова, Ушакова, Отечественной войны, три ордена Красного Знамени, десять иностранных орденов, а медали он уже не считал. Убедившись, что на сей раз поживиться не удастся, преступник, рассыпаясь в любезностях, распрощался с гостеприимными хозяевами, спросив разрешение прийти еще раз.

На следующий день Калинин явился к Холостякову уже с женой. Однако им опять помешали – в квартиру пришел знакомый адмирала. Преступники сочли за благо удалиться. Позже на суде убийца скажет: "Мы понимали, какой поднимется шум, если придется взять награды у адмирала силой. Но очень велик был соблазн".

Собираясь на последнюю встречу с Холостяковым, Геннадий положил в спортивную сумку ломик-монтировку. В Москву приехали рано утром 18 июля 1983 года на личном "Москвиче", который оставили у станции метро "Пролетарская". До Холостяковых добирались городским транспортом. Еще не было восьми утра, когда в квартире адмирала раздался звонок. Дверь открыла Наталья Васильевна. На вопрос, почему так рано, Калинин ответил, что их со студенческим отрядом посылают в колхоз, и они пришли уточнить некоторые детали по очерку.

Фото: youtube.com

Ранних гостей пригласили в комнату. Не успела еще завязаться беседа, как Марине вдруг стало плохо, и она попросила воды. Вместе с Натальей Васильевной отправились на кухню. Следом подался и Калинин. Здесь он нанес хозяйке два удара монтировкой по голове. На шум вышел Георгий Никитич. Удар преступника опрокинул его на пол. Потом убийца бил лежащего человека, пока тот не перестал стонать. Поспешно запихав в сумку мундир адмирала, несколько хрустальных вещей из серванта, преступники покинули квартиру, прихватив ключи от входной двери.

Это преступление оказалось не единственным в истории парочки, во время следствия вскрылись и другие их "подвиги", которые преступники совершали по всей территории Союза. Брали не только награды, но и иконы, и антиквариат. А вынесенную из квартиры Холостякова Золотую звезду Героя Советского Союза Калинин переплавил в перстень с собственными инициалами. Верховный суд СССР, ввиду исключительной важности дела и в связи с тем, что преступления совершены на территории нескольких союзных республик, приговорил Калинина к исключительной мере наказания – смертной казни. Его супругу и еще одного сообщника, Дейнегу – к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Андрей Евлампиев16 июля 2017, 13:20

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