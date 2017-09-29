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Общество

Немыслимое: Как Великобритания собиралась напасть на СССР

Фото: dni.ru
Разработать план по вторжению в СССР распорядился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Операция должна была начаться сразу после капитуляции Германии.
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Операция "Немыслимое" – так был назван секретный план – подразумевала, что наступление британских войск на СССР начнется 1 июля 1945 года. Британцы хотели успеть выиграть "маленькую победоносную войну" у истощенного четырьмя годами борьбы с Германией Советского Союза еще до наступления зимы, пишет в своей книге "Третья мировая война Черчилля: британские планы по нападению на Советскую империю" историк Джонатан Уолкер, передает The National Interest.

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Британцы понимали, что советская разведка обнаружит противника, и готовились к ожесточенной битве. Кроме того, Черчилль не хотел повторять ошибку Гитлера и пасть под ударами "генерала Мороза", как иностранцы до сих пор называют нашу зиму.

Вместе с тем, отмечает автор, перед Британией вставало множество серьезных проблем. Например, численный перевес Советской армии. Силы союзников в Европе насчитывали около четырех миллионов человек, у Красной армии на тот момент было втрое больше штыков.

"Планировщики побледнели при мысли об огромных расстояниях, которые им придется преодолеть, чтобы попасть к границам России... Также одним из самых спорных вопросов в операции "Немыслимое" было использование немецких войск в составе союзных войск. Предполагалось, что десять десантных дивизий (немцев) могут быть использованы для наступательных операций, но поскольку для их восстановления потребуется перераспределение из союзнических источников, то подразделения не могли быть готовы к 1 июля", – пишет Уолкер. 

В итоге Черчилль все же отказался от своего плана. По мнению Джонатана Уолкера, это было верное решение, иначе "британцы оказались бы в ловушке наземной войны с крупнейшей державой в мире".

Автор: Алексей Минин29 сентября 2017, 17:15

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