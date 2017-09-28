Как выжить в магнитную бурю

Наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни.

В четверг, 28 сентября, Земля оказалась в потоке солнечного ветра, чья скорость вдвое превышает среднее значение. Ученые присвоили магнитной буре третий уровень из пяти. Из-за космического катаклизма многие испытывают сильное недомогание.

При магнитной буре людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно следует регулярно принимать лекарства и следить за артериальным давлением, рассказал РИА Новости главный терапевт Москвы Владимир Тюрин. По его словам, наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это такие недуги как ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни.

"Может меняться артериальное давление в ту или другую сторону, могут чаще возникать боли в сердце, поэтому должны принимать регулярно эти пациенты свои препараты, при болях в сердце – нитроглицерин и контролировать давление почаще. Вот и все", – рассказал Владимир Тюрин.

В оценке масштабов нынешней магнитной бури помог космический аппарат ACE, находящийся между Солнцем и Землей в точке гравитационного равновесия, передает Eg.Ru. Согласно переданным данным, Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра. Еще утром 27 сентября скорость окружающей плазмы поднялась с уже привычных 300 до 500 километров в секунду, что вызвало возмущение магнитного поля Земли. С полуночи 28 сентября поток солнечного ветра уплотнился до 650-700 километров в секунду и его скорость не снижается.