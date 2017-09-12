После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света

Специально для Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова прокомментировала слухи о возможном наступлении конца света после серии мощных вспышек на Солнце. Эксперт заметила, что у нашей планеты есть не менее сильная защита.

"Возможно, я кого-то разочарую, но скажу откровенно: не будет никакого конца света, причем никогда", – подчеркнула таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. "Это понятие из мира иллюзий, фантазий, и к реальности не имеет никакого отношения. Самое понятие "конец света" придумано людьми, его не существует. Наш мир устроен таким образом, что у него нет ни начала, ни конца, он всегда был, есть и будет. Этот вопрос стоит закрыть раз и навсегда, и ни на какие пророчества не обращать внимания – достаточно вспомнить, какое их количество было озвучено, но никогда не сбылось", – добавила она.

Впрочем, тут не все так просто, и на самом деле каждый живущий человек дождется своего конца света. "Еще одна ремарка про "конец света": на самом деле, конец этого физического света у каждого свой, то есть каждый человек в свой определенный момент переходит в другой мир, уходит на другие планы, другие вибрации. Это можно сравнить с тем, когда вы из одной комнаты просто переходите в другую", – объяснила эксперт.

Что же касается вспышек на Солнце, то из-за них переживать не следует. "Земля устроена так, что у нее тоже есть очень мощные защитные механизмы. Она не похожа на девушку, лежащую на пляже под палящим солнцем без крема для загара, нет. На Землю нанесен очень хороший антисолнечный крем с высокой степенью защиты. Здесь все продумано, все сделано так, чтобы была гармония. Даже если что-то происходит, наша планета принимает этот вызов Солнца и в состоянии с ним справиться", – уверена Марианна Абравитова.

На Солнце произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка

Взрыву был присвоен балл X9.3

Волны завтра дойдут Землиpic.twitter.com/zNXPp2hERB — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 7 сентября 2017 г.

"Если говорить о космонавтах, которые сейчас находятся в космосе, да, они принимают большую долю радиации, но и там все продуманно, у них есть технические возможности, позволяющие укрыться от волнения Солнца. Даже те, кому в эти дни предстоит лететь на самолете, спокойно могут не сдавать билет. Уровень радиации в небе будет чуть выше обычного, но далеко не смертельным", – добавила она.

Вместо того, чтобы готовиться к глобальному финалу, лучше задуматься о новых начинаниях. "Я бы рекомендовала тем людям, у которых давно не получается задуманное, воспользоваться моментом. Сфера Земли сейчас имеет такие особые порталы, в связи с вспышками на Солнце все активизировано и наши желания, которые, как известно, материальны, посылаемые в эти порталы, быстрее сбываются. Поэтому, я бы назвала этот период в чем-то привлекательным, для тех, кто хочет ускорить исполнение желаний", – обнадежила таролог.

Третья вспышка Х-класса на Солнце за неделю.. pic.twitter.com/9WJOhUqQ28 — Уругвайская разведка (@Urugvayintellig) 10 сентября 2017 г.

Напомним, 4 сентября на Солнце произошла серия вспышек класса M. Их мощность составила 4-5 баллов. После этого, 6 сентября, произошла вспышка X-класса мощностью 2,2 балла, а следом за ней – 9,3 балла. В последний раз вспышки такой мощности наблюдались в сентябре 2005 года. Тогда они привели к сильнейшей за всю историю наблюдений магнитной бури.