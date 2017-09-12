После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света

Помолодевшая Пугачева питается за счет детей Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Помолодевшая Пугачева питается за счет детей

Самое читаемое

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
партнеры
Вторник 12 сентября
Лента новостей
22:22
У собора Саграда Фамилия в Барселоне ищут бомбу
21:37
Порошенко высмеяли за нелепый пиар с борщом
21:17
Волне телефонного терроризма в России нашли неожиданное объяснение
21:09
В Москве заступившемуся за девушку прохожему выстрелили в голову
20:58
Липницкая забыла про Тутберидзе
20:28
Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз
20:18
Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию
20:14
В работе сервисов Google произошел сбой
20:05
Apple презентует новинки (видео)
19:59
В Псковской области вводят новое ограничение на алкоголь
19:50
В здание Федерации еврейских общин в Москве бросили коктейль Молотова
19:34
Братья Путин и Шойгу живут в деревне
19:26
Нарушившие финскую границу любители селфи отделались штрафом
19:18
Скандальную "Матильду" покажут в Госдуме
19:13
Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
19:09
Мирным жителям в Сирии грозит новая смертельная опасность
18:37
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
18:13
Два грузовика смяли легковушку под Нижним Новгородом
18:02
В телефонном терроризме в России замешана Украина
18:02
Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки
17:54
Пассажиры пожаловались в полицию на задержку рейса из Москвы
17:42
Больная Кейт Миддлтон решила родить во дворце
17:32
Снимавший голую девочку москвич оказался известным режиссером
17:21
Киркоров: В России только две дивы – я и Басков
17:15
Кожевникова жестко ответила обидчикам
17:00
Как отвоевать мужа у свекрови
16:57
В Москве побит вековой температурный рекорд
16:36
Чем займется Госдума в осеннюю сессию
16:35
Известную певицу насиловала родная мать
16:25
Липницкая в Израиле потеряла связь с миром
16:22
У Ким Чен Ына отыскали тайный бизнес
16:11
На Пушкинской набережной появится гоночная трасса для студентов
16:05
Назван спонсор атаки Саакашвили на Порошенко
15:59
Скандальная звезда "Дома-2" метит на место Бузовой
15:58
Русофоб Зеленский потерял прибыльную работу
15:55
Крупнейшие сети кинотеатров отказались от "Матильды"
15:29
Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса
15:24
Опубликованы уникальные снимки теракта 9/11 из космоса (фото)
15:20
Тимошенко отвергла награду в пользу слезливого Порошенко
15:01
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
15:00
Эксперты объяснили сокращение пенсий
14:51
Аэропорт Жуковский остался без электричества
14:48
Жуткие последствия урагана "Ирма"
14:43
Муж отказался говорить о разводе с Бледанс
14:32
Соловьев рассвирепел из-за оскорблений Урганта
14:29
Чемпиона Европы из России жестко наказали за майку с Путиным
14:22
Поседевшую Липницкую вынудили сказать о ее тяжелой болезни
14:16
МЦК активно интегрируется в транспортную сеть Москвы
14:14
Что построено в Москве ко Дню города
14:04
Ученые предупредили об опасности длительного сидения на стуле
13:54
По всей России массово эвакуируют людей
13:46
У сына Максаковой появился настоящий отец
13:45
Топ-5 необычных видов фитнеса
13:45
Топурия исхудала после расставания с мужем
13:31
Самолет протаранил дерево и рухнул на автомобили (видео)
13:30
В парке "Зарядье" заработало умное освещение
13:29
Над Петербургом замечено НЛО (видео)
13:12
Беременным разрешили алкоголь
13:11
Кабаева забыла купальник дома
13:08
Москва ткнула Киев носом в украинскую Конституцию
12:59
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
12:42
Тарасова оценила революцию в фигурном катании
12:32
Ахеджакова откровенно о своем инсульте
12:28
Роднина рассказала о переезде в США
12:15
Порошенко двое суток терпел унижения от Саакашвили
12:12
В Ираке россиянина приговорили к смертной казни
12:01
Напуганная мужем москвичка выпрыгнула из окна четвертого этажа
11:42
Эстрадный дебют детей Киркорова произвел фурор
11:35
Анна Михалкова рассказала о своей необычной дочери
11:34
Насильник залез в квартиру москвички по дереву
11:30
В центре Москвы неизвестный набросился с ножом на врача
11:12
Разбитая Клинтон набросилась на Путина
11:07
В Москве сняли мемориальную доску Немцову
11:00
Названы самые дешевые пляжные туры октября
11:00
Создан не поддающийся законам физики космический двигатель
10:56
Ведущая Алла Михеева сильно изменилась
10:46
Басков о любовнике Лопыревой: Убью обоих!
10:23
Чего россияне боятся больше всего
10:18
Лолита свела с ума своими мини-шортами
10:17
Смертельный вирус из Китая пришел в Россию
09:53
Секс-куклы оказались способными на массовые убийства
09:48
63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать
09:47
В Москве появится сквер Аргентины
09:42
Россияне тонут в собственном жире
09:38
Певец Виктор Салтыков отказался от помощи родному человеку
09:21
В США умер создатель "Дома с привидениями"
09:10
Как сигареты вызывают рак
09:07
Ани Лорак с экстремальным декольте выступила на "Новой волне"
09:06
В ЕС пожаловались на беспредел Украины
09:06
В Москве безработный случайно прострелил себе голову
08:40
Потерявшая ногу модель Dior находится при смерти
08:40
В Москве пересчитают инновации в сфере ЖКХ
08:35
Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
08:32
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
08:29
В России уменьшается пенсия
08:17
Госдеп опустился до откровенных издевательств над Москвой
07:58
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
22:43
Социологи: 82% респондентов в Москве знали о муниципальных выборах заранее
21:58
Найдена новая опасность электронных сигарет
21:55
Директор надевала халат Анисиной и соблазняла Джигурду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Капризная Дана Борисова довела Леру Кудрявцеву (видео)
Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Бондарчук и Андреева разъехались
63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать
Галкин сцепился с Михайловым в гримерке
Гороскоп

После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света

Фото: nasa.gov
Специально для Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова прокомментировала слухи о возможном наступлении конца света после серии мощных вспышек на Солнце. Эксперт заметила, что у нашей планеты есть не менее сильная защита.
прочитано 1086 раз

"Возможно, я кого-то разочарую, но скажу откровенно: не будет никакого конца света, причем никогда", – подчеркнула таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. "Это понятие из мира иллюзий, фантазий, и к реальности не имеет никакого отношения. Самое понятие "конец света" придумано людьми, его не существует. Наш мир устроен таким образом, что у него нет ни начала, ни конца, он всегда был, есть и будет. Этот вопрос стоит закрыть раз и навсегда, и ни на какие пророчества не обращать внимания – достаточно вспомнить, какое их количество было озвучено, но никогда не сбылось", – добавила она.

ПО ТЕМЕ

Как вспышки на Солнце влияют на организм

Солнечная плазма достигла Земли и уничтожает ее поле

Вспышка на Солнце грозит россиянам раком

Когда Солнце уничтожит человечество

Впрочем, тут не все так просто, и на самом деле каждый живущий человек дождется своего конца света. "Еще одна ремарка про "конец света": на самом деле, конец этого физического света у каждого свой, то есть каждый человек в свой определенный момент переходит в другой мир, уходит на другие планы, другие вибрации. Это можно сравнить с тем, когда вы из одной комнаты просто переходите в другую", – объяснила эксперт.

Что же касается вспышек на Солнце, то из-за них переживать не следует. "Земля устроена так, что у нее тоже есть очень мощные защитные механизмы. Она не похожа на девушку, лежащую на пляже под палящим солнцем без крема для загара, нет. На Землю нанесен очень хороший антисолнечный крем с высокой степенью защиты. Здесь все продумано, все сделано так, чтобы была гармония. Даже если что-то происходит, наша планета принимает этот вызов Солнца и в состоянии с ним справиться", – уверена Марианна Абравитова.

"Если говорить о космонавтах, которые сейчас находятся в космосе, да, они принимают большую долю радиации, но и там все продуманно, у них есть технические возможности, позволяющие укрыться от волнения Солнца. Даже те, кому в эти дни предстоит лететь на самолете, спокойно могут не сдавать билет. Уровень радиации в небе будет чуть выше обычного, но далеко не смертельным", – добавила она.

Вместо того, чтобы готовиться к глобальному финалу, лучше задуматься о новых начинаниях. "Я бы рекомендовала тем людям, у которых давно не получается задуманное, воспользоваться моментом. Сфера Земли сейчас имеет такие особые порталы, в связи с вспышками на Солнце все активизировано и наши желания, которые, как известно, материальны, посылаемые в эти порталы, быстрее сбываются. Поэтому, я бы назвала этот период в чем-то привлекательным, для тех, кто хочет ускорить исполнение желаний", – обнадежила таролог.

Напомним, 4 сентября на Солнце произошла серия вспышек класса M. Их мощность составила 4-5 баллов. После этого, 6 сентября, произошла вспышка X-класса мощностью 2,2 балла, а следом за ней – 9,3 балла. В последний раз вспышки такой мощности наблюдались в сентябре 2005 года. Тогда они привели к сильнейшей за всю историю наблюдений магнитной бури.

12 сентября 2017, 22:01

комментарии

Политика

Порошенко высмеяли за нелепый пиар с борщом
Москва ткнула Киев носом в украинскую Конституцию
Назван спонсор атаки Саакашвили на Порошенко
Разбитая Клинтон набросилась на Путина

Шоу-бизнес

Дочь избивала певицу Миансарову
Кожевникова жестко ответила обидчикам
Известную певицу насиловала родная мать
Липницкая в Израиле потеряла связь с миром

Проишествия

В телефонном терроризме в России замешана Украина
Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки
Снимавший голую девочку москвич оказался известным режиссером
Мирным жителям в Сирии грозит новая смертельная опасность

Lifestyle

Крупнейшие сети кинотеатров отказались от "Матильды"
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Крупнейшие сети кинотеатров отказались от "Матильды"
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Шоу-бизнес

Известную певицу насиловала родная мать

Артистка ужаснула публику своими откровениями
Регионы

Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме

Сергея Егорова приговорили к пожизненному лишению свободы
Общество

Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию

В русскоязычных соцсетях обсуждают конфликт Ивана Урганта и Владимира Соловьева
Спорт

Липницкая забыла про Тутберидзе

В своем самом свежем интервью Юля не сказала о Этери Тутберидзе ни слова

Гороскоп

После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Фоторепортажи

Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса
Жуткие последствия урагана "Ирма"
Ани Лорак с экстремальным декольте выступила на "Новой волне"
Елена Корикова стала вдовой

Спорт

Липницкая забыла про Тутберидзе
Чемпиона Европы из России жестко наказали за майку с Путиным
Тарасова оценила революцию в фигурном катании
Роднина рассказала о переезде в США

Регионы

Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru