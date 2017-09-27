Москвичам покажут северное сияние

В парке "Зарядье" пройдет выставка "Русская Арктика", на которой жители и гости Москвы смогут увидеть северное сияние. Природный феномен будут показывать в павильоне "Медиацентр", передает "360" со ссылкой на сайт мэра столицы.

Как рассказал директор "Зарядья" Павел Трехлеб, выставка "Русская Арктика" станет первой в истории парка. Посмотреть предметы быта полярников можно будет с 29 сентября до 15 февраля 2018 года.