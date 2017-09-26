Жена Порошенко устроила показуху из дня рождения мужа

Телевизионный подарок супруги украинского президента к 52-летию Петра Порошенко не только насмешил пользователей Сети, но и вызвал шквал возмущенных комментариев. Марина Порошенко сравнила своего мужа с Петром Первым. В свою очередь зрители посоветовали "прорубателю окна в Европу" попробовать пожить жизнью рядового украинца.

Президент, открывший двери в страны Евросоюза. Первый глава государства, объединивший весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины. Это все о нем – гаранте украинской Конституции Петре Алексеевиче Порошенко. Во всяком случае, таким видит его супруга Марина, разместившая поздравление на странице Фонда Порошенко в Facebook. Ролик подан в виде экстренного выпуска новостей.

"Он начал реформы, на которые не решался ни один политик за все годы независимости. Служить своей стране, быть верным идеалам революции достоинства и верить в европейское будущее – так можно кратко охарактеризовать жизнь Петра Порошенко", – славословит президента его жена.

В ролике снялись также сыновья главы Незалежной Алексей и Михаил, дочери Александра и Евгения, а также жена Алексея Юлия. Поздравив Порошенко с днем рождения, они до небес превознесли его достоинства.

О проблемах, в которых погрязла страна благодаря "мудрому" Петру Алексеевичу и его команде, не сказано ни слова. Однако просмотревшие видео пользователи соцсети не смолчали.

"Желаю нашему гаранту такой жизни, какая у бабуси в селе с пенсией 1100 гривен. Так же горбатиться на поле от восхода до заката, чтобы прокормить семью, и в больницу ходить за 50 километров", – написал один из них.

"Очень хочется, чтобы эта днюха была для него последней, а остаток жизни прожил бы, как весь народ на Украине. Хотя лучше, чтобы он сгнил на нарах за все, что "сделал для Украины", – прокомментировал другой.

"Спасибо за три котла за блестящую социальную политику за рассвет коррупции за скотское отношение к своему народу мы вам никогда этого не забудем господин президент (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)!" – отметил третий пользователь.

Самореклама, подобная нынешней, очень свойственна Порошенко. В конце августа украинский президент в видеообращении поздравил с Днем города Донецк, который по его приказу обстреливают едва ли не каждый день. Как политики, так и простые граждане – и на Украине, и в России - сочли выступление политика верхом цинизма.