Жена Порошенко устроила показуху из дня рождения мужа
Президент, открывший двери в страны Евросоюза. Первый глава государства, объединивший весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины. Это все о нем – гаранте украинской Конституции Петре Алексеевиче Порошенко. Во всяком случае, таким видит его супруга Марина, разместившая поздравление на странице Фонда Порошенко в Facebook. Ролик подан в виде экстренного выпуска новостей.
"Он начал реформы, на которые не решался ни один политик за все годы независимости. Служить своей стране, быть верным идеалам революции достоинства и верить в европейское будущее – так можно кратко охарактеризовать жизнь Петра Порошенко", – славословит президента его жена.
В ролике снялись также сыновья главы Незалежной Алексей и Михаил, дочери Александра и Евгения, а также жена Алексея Юлия. Поздравив Порошенко с днем рождения, они до небес превознесли его достоинства.
О проблемах, в которых погрязла страна благодаря "мудрому" Петру Алексеевичу и его команде, не сказано ни слова. Однако просмотревшие видео пользователи соцсети не смолчали.
"Желаю нашему гаранту такой жизни, какая у бабуси в селе с пенсией 1100 гривен. Так же горбатиться на поле от восхода до заката, чтобы прокормить семью, и в больницу ходить за 50 километров", – написал один из них.
"Очень хочется, чтобы эта днюха была для него последней, а остаток жизни прожил бы, как весь народ на Украине. Хотя лучше, чтобы он сгнил на нарах за все, что "сделал для Украины", – прокомментировал другой.
"Спасибо за три котла за блестящую социальную политику за рассвет коррупции за скотское отношение к своему народу мы вам никогда этого не забудем господин президент (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)!" – отметил третий пользователь.
Самореклама, подобная нынешней, очень свойственна Порошенко. В конце августа украинский президент в видеообращении поздравил с Днем города Донецк, который по его приказу обстреливают едва ли не каждый день. Как политики, так и простые граждане – и на Украине, и в России - сочли выступление политика верхом цинизма.
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