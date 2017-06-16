Порошенко странным способом доказал жене свою любовь

Президент Украины Петр Порошенко признался, что нарушал во имя любви к супруге инструкции медучреждения, где она работала. По словам главы государства, он делал больным уколы, когда его жена спала на дежурствах.

Украинский лидер рассказал: когда у его жены была ночная смена, он отправлялся вместе с ней на работу. И когда она спала, Порошенко вместо нее обходил палаты и ставил уколы пациентам. Это противоречило правилам медицинского учреждения.

Президент Украины утверждает, что так он доказывал избраннице свою любовь. "Из моих лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее", - цитирует Порошенко "Украинская правда".

"И мы нарушали иногда инструкции. Я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, делал разные манипуляции, которые делали врачи, и еще тогда понял, насколько это тяжелый и очень благодарный труд", – сказал он. По словам украинского лидера, он на своем опыте убедился, каково это – быть медиком. "Надо очень любить профессию врача. Потому что если ты ее не любишь, ты работать не сможешь. Я это знаю совершенно точно".

Известно, что отец Марины Порошенко занимал пост замминистра здравоохранения УССР. Она же по образованию врач-кардиолог. После окончания вуза работала в Киеве в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы.

Напомним, в мае этого года первая леди Украины дала откровенное интервью, в котором рассказала о жизни своей семьи. По словам Марины Порошенко, ее муж воспитывает детей в демократичном духе. Сама же она – довольно строгая мать.