Порошенко пролил свет на темное прошлое супруги
Порошенко назвал свою супругу "жертвой голодомора". "В далеком 33-м году прадед моей жены, спасая свою семью от голодомора, вынужден был бежать в Тбилиси. И Грузия спасла семью моей жены от голодной смерти", – уверяет президент Украины.
Об отношениях Порошенко и его жены известно не так много. Впрочем, украинский лидер иногда все-таки делится некоторыми подробностями. Так, ранее он заявил, что когда его жена работала медиком и у нее была ночная смена, он отправлялся вместе с ней на работу. И пока она спала, он ходил вместо нее по палатам и ставил уколы пациентам, таким образом грубо нарушая инструкции медучреждения.
Порошенко утверждал, что лишь пытался доказать свои чувства избраннице. "Из моих лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее", – цитировала "Украинская правда" главу Незалежной.
По словам Порошенко, он на своем опыте убедился, каково это – быть медиком. "Надо очень любить профессию врача. Потому что если ты ее не любишь, ты работать не сможешь. Я это знаю совершенно точно", – сказал он.
Известно, что отец Марины Порошенко был заместителем министра здравоохранения УССР. Сама супруга нынешнего украинского лидера получила образование врача-кардиолога, после окончания вуза отработав некоторое время в кардиологическом отделении киевской Октябрьской клинической больницы.
В мае этого года она дала откровенное интервью, в котором рассказала о жизни своей семьи. По словам жены главы украинского государства, ее муж воспитывает детей в демократичном духе. Сама же она – довольно строгая мать.
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