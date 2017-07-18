Порошенко пролил свет на темное прошлое супруги

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Грузию рассказал "трогательную историю" о семье своей жены Марины. По словам политика, грузины спасли ее прадеда от голодной смерти в 1933 году.

Порошенко назвал свою супругу "жертвой голодомора". "В далеком 33-м году прадед моей жены, спасая свою семью от голодомора, вынужден был бежать в Тбилиси. И Грузия спасла семью моей жены от голодной смерти", – уверяет президент Украины.

Об отношениях Порошенко и его жены известно не так много. Впрочем, украинский лидер иногда все-таки делится некоторыми подробностями. Так, ранее он заявил, что когда его жена работала медиком и у нее была ночная смена, он отправлялся вместе с ней на работу. И пока она спала, он ходил вместо нее по палатам и ставил уколы пациентам, таким образом грубо нарушая инструкции медучреждения.





Порошенко утверждал, что лишь пытался доказать свои чувства избраннице. "Из моих лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее", – цитировала "Украинская правда" главу Незалежной.

По словам Порошенко, он на своем опыте убедился, каково это – быть медиком. "Надо очень любить профессию врача. Потому что если ты ее не любишь, ты работать не сможешь. Я это знаю совершенно точно", – сказал он.







Известно, что отец Марины Порошенко был заместителем министра здравоохранения УССР. Сама супруга нынешнего украинского лидера получила образование врача-кардиолога, после окончания вуза отработав некоторое время в кардиологическом отделении киевской Октябрьской клинической больницы.

В мае этого года она дала откровенное интервью, в котором рассказала о жизни своей семьи. По словам жены главы украинского государства, ее муж воспитывает детей в демократичном духе. Сама же она – довольно строгая мать.

