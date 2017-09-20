Рассказавший о цензуре редактор КВН изменил мнение после слов Маслякова

После заявления президента Международного союза КВН Александра Маслякова об отсутствии цензуры в игре резко изменился тон тех, кто еще недавно утверждал: цензура есть. Теперь эти же игроки заявили, что шутить можно обо всем, лишь бы смешно.

Бывший лидер команды "СОК" и экс-редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин изменил свое мнение о наличии цензуры в игре. Теперь Колчин заявляет, что шутить можно обо всем, и главный критерий отбора острот – лишь бы было смешно, сообщает RT.

"В КВН есть только один фактор: смешно или не смешно, смешно или пошло. Это святая игра и для меня, и для миллионов других людей. Никогда в жизни я не скажу, что в КВН что-то такое (цензура. – ред.) существовало", – заявил Колчин. Редактор утверждает, что к игре не может быть никаких претензий. "Слишком уважаю людей, которые занимаются КВН. Знаю, что против меня сейчас это обернётся, что бы я ни сказал", – заключил Дмитрий Колчин. Ранее редактор дал интервью YouTube-каналу Wanna Banana, где подтвердил существующий в передаче запрет на шутки о президентах.

Поддержал одноклубника и капитан команды КВН "Парапапарам" МГИМО Иван Абрамов. Он также заявил, что в программе нет запрета на политические номера: о президентах шутить не возбраняется.

"Цензуры не было. Наш материал состоял на 80% из шуток про правительство, в том числе и президента. Если посмотрите выступления "Парапапарам", то в каждом приветствии есть номер про Путина. Мы за счет этого "выезжали", – заявил Абрамов. Он утверджает, что если номер смешной, его не запретят. "Основной запрет – несмешные номера, которые могут быть и про Путина, и про Кадырова, и про аптеку и так далее. Если не смешно, то вот это запрет в КВН", – подчеркнул капитан.

Напомним, Александр Масляков опроверг цензуру и запрет на шутки о президентах в передаче, в частности, о главе России Владимире Путине. Главный кавээнщик страны в своем официальном заявлении подчеркнул отсутствие запрета на остроты о руководителях любых стран. "Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут", – отметил глава Международного союза КВН.