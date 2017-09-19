Россиянки против продолжений школьных романов

Большинство женщин берегут в сердце свой первый школьный роман, но если бы встретили свою первую любовь сейчас, не стали бы заводить с ним никаких сексуальных отношений. Некоторые и вовсе проигнорировали бы своего школьного возлюбленного при встрече.

Больше половины опрошенных тренинг-центром "СЕКС.РФ" женщин (63%) вспоминают школьные годы с ностальгией и теплотой в сердце, а 11 % из них даже регулярно посещают встречи выпускников. Не забыли свою школьную любовь 76%, из которых 36% помнят все в мельчайших подробностях, сообщает пресс-секретарь группы компаний "СЕКС.РФ" Ирина Бурякова.



В ходе исследования выяснилось, что взаимная симпатия со своей первой любовью была у 79% дам, которые уточнили, что эти отношения не выходили за рамки романтических прогулок и поцелуев. Но 16% признались, что их школьный роман все-таки дошел до интима. Больше половины девушек (66%) считают свою первую любовь полезным жизненным опытом, при этом 72% ничего не стали бы менять в своем школьном прошлом. Однако 42% проигнорировали бы своего школьного возлюбленного при встрече.

"Нет ничего удивительного в том, что женщины не видят сексуального партнера в своей первой любви из школьного прошлого", – говорит психолог Марина Снегирева. – "Первая любовь в сознании человека – это некая романтическая сказка, в которой все мило и даже как-то "по-детски". Каждая женщина, в чьей жизни был такой этап, стремится сохранить это в неизменном виде. Ведь если она начнет сексуальные отношения с первой школьной любовью, то сказка может потеряет все очарование".