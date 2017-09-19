На Украине нашли самую старую жительницу планеты

Украинская долгожительница претендует на звание самой старой женщины планеты. После смерти 117-летней Вайолет Мосс Браун, Кристина Нагорная может стать самой долгоживущей жительницей Земли.

Сейчас этим титулом владеет японка Наби Таджима. На данный момент ей 117 лет и 45 дней, но украинская пенсионерка старше ее на один месяц. Родившаяся 1 июля 1900 года Кристина в прошлом году была занесена в Национальную книгу рекордов Украины. Старушка выросла в селе Жадово в Черниговской области, после революции работала в колхозе, ухаживала за скотом и птицами.

Она признавалась, что не рада своему долголетию – слишком одинока жизнь пенсионерки. Кристина не умеет ни читать, ни писать. За свою долгую жизнь она была замужем четыре раза, у нее родилась дочь, потом пошли четыре внука и двенадцать правнуков. Пенсионерка пережила их всех. "Нет ни мужчин моих лет, нет ни баб моих лет, нет никого. Нет ни дочки, нет ни внучки. Внучкиной дочери – и той нет. Все похоронились", – заявила долгожительница телеканалу ТСН.

Добавим, что на звание самого старого жителя Земли претендует еще несколько человек, чей возраст превышает официально зарегистрированные рекорды. Однако эти люди, среди которых есть и россияне, не могут подтвердить дату своего рождения документально. Стоит также отметить,что на данный момент среди десяти самых старых людей планеты нет ни одного мужчины.

Самым долгоживущим мужчиной долгое время считался японец Дзироэмон Кимура. Он прожил 116 лет и 54 дня, с 1897 года по 2013. Но последние за три года он переместился на четвертое место. Его обогнали два земляка: Тие Мияко 1901 года рождения, ему уже 116 лет и три месяца и Наби Тадзима. Он родился в 1900 году и живет уже 117 лет и 27 дней. На первой строчке списка долгожителей расположился ямаец Вайолет Браун. Он обогнал своего преследователя почти на полгода.



Старейшей из когда-либо живших на Земле людей официально признана француженка Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет. Наибольшее количество людей, чей возраст превышает 100 лет, зарегистрировано в Японии (около 51 тысячи) и США (около 53 тысяч).