Песков высказался о связи Иванки Трамп с креслом Путина

Вопрос, который не дает покоя многим журналистам и политикам – сидела ли дочь президента США Доналда Трампа Иванка в кресле главы российского государства Владимира Путина во время визита Трампа в Москву. Дмитрий Песков наконец дал однозначный ответ.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, любимая дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп во время визита в Москву не посещала кабинет президента России. Соответственгно, в кресле Путина она тоже сидеть не могла, заявил Песков.

"Нет", – таков был краткий ответ Дмитрия Пескова на прямой вопрос. Больше к сказанному пресс-секретарь Путина ничего не добавил, считая вопрос закрытым, сообщает Life.ru.

Слух об особых привелегиях для Иванки во время ее посещения Москвы и Крмля пошел в мир с легкой руки вице-президента Trump Organization Майкла Коэна, который заявил, что будто бы в российской столице обсуждался проект строительства в Москве Trump Tower. Небоскреб должен был расположиться на территории делового кластера столицы – комплекса "Москва-Сити". Помогавший с переговорами бизнесмен Феликс Сатер якобы в 2006 году организовал Иванке Трамп тур по Кремлю и она даже посидела в личном кресле президента России Владимира Путина.

Но слухи остались слухами, а вот пресс-секретарь Путина подтвердил, что в почту президента попадало письмо от юриста, работающего на Дональда Трампа, с просьбой посодействовать в строительстве Trump Tower.

"В этом обращении говорилось о том, что некая российская компания вместе с определёнными лицами преследует цель по созданию в московском Сити такого небоскрёба, но дела у них не идут, и они просят помочь с какой-то рекомендацией и с продвижением этого дела", – пояснил Песков, сообщает "Российская газета". По словам пресс-секретаря президента, реагирование на подобные вопросы не входит в компетенцию пресс-службы Кремля. С Путиным строительство Trump Tower также не обсуждалось.