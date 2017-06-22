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Hi-tech

Стоун рассекретил рабочее место Путина

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Американский режиссер Оливер Стоун в нескольких кадрах фильма "Путин" показал рабочее место президента России. На них даже можно разглядеть монитор компьютера главы государства.
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Съемки президентского кабинета проходили 10 февраля 2017 года, то есть уже на заключительной стадии интервью с Владимиром Путиным, передает Hi-Tech Mail.Ru. Об этом свидетельствуют слова Оливера Стоуна в начале финального эпизода, согласно которым он говорит с главой государства ровно спустя десятилетие после мюнхенской речи российского лидера в 2007 году.

Фото: youtube.com

Журналисты заметили на рабочем столе президента персональный компьютер на базе операционной системы Windows XP. Примечательно, что официальная поддержка этой ОС была прекращена еще в апреле 2014 года в связи с ее неактуальностью. Ее пользователям уже несколько лет недоступны различные системные обновления, в том числе связанные с безопасностью устройства, а также платные и бесплатные услуги техподдержки со стороны Microsoft.

Фото: youtube.com

"Не обновляя ОС до новых версий, частные пользователи и бизнес рискуют стать жертвами кибер-преступников. Это, в свою очередь, может привести к серьезной потере финансовых средств, а также нанести урон репутации", – пояснили в компании Microsoft. Отметим, что на рабочем столе компьютера можно заметить иконки различных программ, предположительно – законодательных и других информационных баз.

Также на кадрах из фильма Оливера Стоуна можно заметить на столе президента 12-дюймовый планшет Wacom Cintiq 12wx. Примечательно, что этот гаджет появился на рынке еще в 2007 году. Его разрешение экрана составляет 1280 x 800 пикселей.

Фото: youtube.com

Более того, в кабинете главы государства вновь обнаружили облучатель "Дезар-7". Ранее его уже замечали на снимках совещаний Владимира Путина с различными чиновниками. Как выяснилось, этот рециркулятор убивает бактерии, вирусы, грибы, споры и другие вредные микроорганизмы. Вероятно, именно благодаря ему российский президент болеет крайне редко.

Напомним, ранее в беседе с учителями глава государства признал, что "Путин" снимался "на ходу". "Все было так. Мне говорили: "Вот он приехал, надо с ним встретиться". Все делалось с колес, поэтому я реально не помню, что там было", – рассказал он.

Автор: Константин Улюкаев22 июня 2017, 17:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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