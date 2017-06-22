Стоун рассекретил рабочее место Путина
Съемки президентского кабинета проходили 10 февраля 2017 года, то есть уже на заключительной стадии интервью с Владимиром Путиным, передает Hi-Tech Mail.Ru. Об этом свидетельствуют слова Оливера Стоуна в начале финального эпизода, согласно которым он говорит с главой государства ровно спустя десятилетие после мюнхенской речи российского лидера в 2007 году.
Журналисты заметили на рабочем столе президента персональный компьютер на базе операционной системы Windows XP. Примечательно, что официальная поддержка этой ОС была прекращена еще в апреле 2014 года в связи с ее неактуальностью. Ее пользователям уже несколько лет недоступны различные системные обновления, в том числе связанные с безопасностью устройства, а также платные и бесплатные услуги техподдержки со стороны Microsoft.
"Не обновляя ОС до новых версий, частные пользователи и бизнес рискуют стать жертвами кибер-преступников. Это, в свою очередь, может привести к серьезной потере финансовых средств, а также нанести урон репутации", – пояснили в компании Microsoft. Отметим, что на рабочем столе компьютера можно заметить иконки различных программ, предположительно – законодательных и других информационных баз.
Также на кадрах из фильма Оливера Стоуна можно заметить на столе президента 12-дюймовый планшет Wacom Cintiq 12wx. Примечательно, что этот гаджет появился на рынке еще в 2007 году. Его разрешение экрана составляет 1280 x 800 пикселей.
Более того, в кабинете главы государства вновь обнаружили облучатель "Дезар-7". Ранее его уже замечали на снимках совещаний Владимира Путина с различными чиновниками. Как выяснилось, этот рециркулятор убивает бактерии, вирусы, грибы, споры и другие вредные микроорганизмы. Вероятно, именно благодаря ему российский президент болеет крайне редко.
"Прошу прощения, у меня здесь беспорядок": Путин показал Стоуну свой кабинет в Кремле и портрет отца в Севастополе pic.twitter.com/2NbpzrGT1X— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2017 г.
Напомним, ранее в беседе с учителями глава государства признал, что "Путин" снимался "на ходу". "Все было так. Мне говорили: "Вот он приехал, надо с ним встретиться". Все делалось с колес, поэтому я реально не помню, что там было", – рассказал он.
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