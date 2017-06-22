Стоун рассекретил рабочее место Путина

Американский режиссер Оливер Стоун в нескольких кадрах фильма "Путин" показал рабочее место президента России. На них даже можно разглядеть монитор компьютера главы государства.

Съемки президентского кабинета проходили 10 февраля 2017 года, то есть уже на заключительной стадии интервью с Владимиром Путиным, передает Hi-Tech Mail.Ru. Об этом свидетельствуют слова Оливера Стоуна в начале финального эпизода, согласно которым он говорит с главой государства ровно спустя десятилетие после мюнхенской речи российского лидера в 2007 году.

Журналисты заметили на рабочем столе президента персональный компьютер на базе операционной системы Windows XP. Примечательно, что официальная поддержка этой ОС была прекращена еще в апреле 2014 года в связи с ее неактуальностью. Ее пользователям уже несколько лет недоступны различные системные обновления, в том числе связанные с безопасностью устройства, а также платные и бесплатные услуги техподдержки со стороны Microsoft.

"Не обновляя ОС до новых версий, частные пользователи и бизнес рискуют стать жертвами кибер-преступников. Это, в свою очередь, может привести к серьезной потере финансовых средств, а также нанести урон репутации", – пояснили в компании Microsoft. Отметим, что на рабочем столе компьютера можно заметить иконки различных программ, предположительно – законодательных и других информационных баз.

Также на кадрах из фильма Оливера Стоуна можно заметить на столе президента 12-дюймовый планшет Wacom Cintiq 12wx. Примечательно, что этот гаджет появился на рынке еще в 2007 году. Его разрешение экрана составляет 1280 x 800 пикселей.

Более того, в кабинете главы государства вновь обнаружили облучатель "Дезар-7". Ранее его уже замечали на снимках совещаний Владимира Путина с различными чиновниками. Как выяснилось, этот рециркулятор убивает бактерии, вирусы, грибы, споры и другие вредные микроорганизмы. Вероятно, именно благодаря ему российский президент болеет крайне редко.

"Прошу прощения, у меня здесь беспорядок": Путин показал Стоуну свой кабинет в Кремле и портрет отца в Севастополе pic.twitter.com/2NbpzrGT1X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2017 г.

Напомним, ранее в беседе с учителями глава государства признал, что "Путин" снимался "на ходу". "Все было так. Мне говорили: "Вот он приехал, надо с ним встретиться". Все делалось с колес, поэтому я реально не помню, что там было", – рассказал он.