Как выглядит кабинет президента России (видео)
Американский режиссер Оливер Стоун был допущен в кабинет российского президента Владимира Путина. Гость заметил, что в помещении царит строгий порядок.
"Я прошу прощения, у меня здесь беспорядок немножко", – чуть смутился глава государства, показывая рабочую зону комнаты. "Вот это старая часть кабинета. Здесь я с документами работаю. Он, как правило, завален бумагами", – рассказал Путин.
У стены – небольшое изображение мужчины в морской форме. "Это мой отец в Севастополе, в Крыму. Он был в Военно-морских силах", – пояснил российский лидер. Третья часть кабинета – представительская.
Выдержанное в светлых тонах помещение используется для переговоров и встреч с иностранными делегациями. Самая обжитая часть кабинета – та, где политик работает с бумагами и где стоит портрет его отца.
Как писали Dni.Ru, американский кабельный телеканал Showtime начал показ четырехсерийного фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине. Западные СМИ в свойственной им манере уже выразили свое отношение к ленте, назвав ее льстивой. В одном из интервью режиссер подчеркнул: он хотел бы, чтобы президента России услышал весь мир.
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