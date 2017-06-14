Как выглядит кабинет президента России (видео)

Здесь глава государства проводит встречи и работает с документами. По интерьеру видно, что в помещении царит строгий порядок.

Американский режиссер Оливер Стоун был допущен в кабинет российского президента Владимира Путина. Гость заметил, что в помещении царит строгий порядок.

"Я прошу прощения, у меня здесь беспорядок немножко", – чуть смутился глава государства, показывая рабочую зону комнаты. "Вот это старая часть кабинета. Здесь я с документами работаю. Он, как правило, завален бумагами", – рассказал Путин.

У стены – небольшое изображение мужчины в морской форме. "Это мой отец в Севастополе, в Крыму. Он был в Военно-морских силах", – пояснил российский лидер. Третья часть кабинета – представительская.

Выдержанное в светлых тонах помещение используется для переговоров и встреч с иностранными делегациями. Самая обжитая часть кабинета – та, где политик работает с бумагами и где стоит портрет его отца.

Как писали Dni.Ru, американский кабельный телеканал Showtime начал показ четырехсерийного фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине. Западные СМИ в свойственной им манере уже выразили свое отношение к ленте, назвав ее льстивой. В одном из интервью режиссер подчеркнул: он хотел бы, чтобы президента России услышал весь мир.