Как заманить женщину в постель
К такому выводу ученые пришли в ходе эксперимента с участием 32 мужчин и 64 женщин стандартной ориентации, которые на момент исследования были одинокими. Всем им показывали два десятка фото представителей противоположного пола.
Однако в одном случае были предъявлены просто снимки, а в другом перед их демонстрацией испытуемым включали в течение 25 секунд отрывок с классической музыкой XIX века. После этого участников просили оценить привлекательность людей на фото и готовность вступить с ними в небольшую романтическую связь, сообщается в научном журнале PLOS ONE.
Оказалось, что на пристрастия мужчин никак не влияет фортепианная музыка позапрошлого века. А вот на женщин, напротив, она оказывает мощный возбуждающий эффект. После прослушивания классической композиции дамы гораздо чаще высказывали желание вступить в половую связь с мужчиной на фото, чем после рассматривания снимка без музыкального сопровождения.
Даже для такого скандального проекта поступок ведущей стал перебором
Исполнитель опубликовал фото себя в неожиданном образе
Актер счастлив в новых отношениях
Композитор объяснил желание певицы прекратить гастролировать