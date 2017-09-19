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Общество

Как заманить женщину в постель

Фото: GLOBAL LOOK press
Австрийские ученые обнаружили действенный способ понравиться женщине, который не требует ни особых затрат, ни особых талантов. Оказалось, что представительниц прекрасного пола возбуждает классическая музыка XIX века.

Продолжение: Частый секс разрушает отношения в семье
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К такому выводу ученые пришли в ходе эксперимента с участием 32 мужчин и 64 женщин стандартной ориентации, которые на момент исследования были одинокими. Всем им показывали два десятка фото представителей противоположного пола. 

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Однако в одном случае были предъявлены просто снимки, а в другом перед их демонстрацией испытуемым включали в течение 25 секунд отрывок с классической музыкой XIX века. После этого участников просили оценить привлекательность людей на фото и готовность вступить с ними в небольшую романтическую связь, сообщается в научном журнале PLOS ONE. 

Оказалось, что на пристрастия мужчин никак не влияет фортепианная музыка позапрошлого века. А вот на женщин, напротив, она оказывает мощный возбуждающий эффект. После прослушивания классической композиции дамы гораздо чаще высказывали желание вступить в половую связь с мужчиной на фото, чем после рассматривания снимка без музыкального сопровождения. 

Ученые считают, что их работа подтвердила теорию Чарльза Дарвина: музыка для человека играет роль, аналогичную той, которую выполняют песни для птиц, то есть помогает выбрать и соблазнить представителя противоположного пола. Полученные результаты открывают новые пласты для исследований сексуальных отношений людей. 
Автор: Рудольф Великолепный19 сентября 2017, 09:52

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