Названы главные страхи россиян

ВЦИОМ провел всероссийское исследование, в котором попросил соотечественников рассказать о своих страхах. Больше всего граждане России боятся войны, зато не переживают по поводу семейных проблем.

По сообщению социологов, с начала года на "карте страхов" россиян отмечается рост уровня напряженности. Больше всего граждан страны пугают вероятные международные конфликты и рост цен. Чуть меньше они переживают по поводу собственного здоровья и трудностей, связанных с получением медицинской помощи.

Интересно, что значительно меньше беспокойства у россиян вызывает криминальная обстановка в стране. Гораздо больше они переживают по поводу работы. Страх остаться нетрудоустроенным наряду с опасениями по поводу невыплаты или задержки зарплаты явно усилился по сравнению с аналогичными периодами 2016 и 2015 годов, отчитался ВЦИОМ.

Меньше всего россияне переживают по поводу семейных проблем. Домашние конфликты – на самой последней строчке рейтинга российских страхов.

"Наметившаяся ранее тенденция к обострению социальных страхов в июне закрепилась. Главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность. Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику. Это означает, что, как мы уже писали, оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым", – прокомментировал список ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб.

Всероссийский опрос проведен 22-27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках страны. Опрошены 1600 совершеннолетних россиян.