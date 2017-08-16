Россияне готовы отказаться от отпуска ради кота

Почти четверть россиян заявили о том, что готовы отказаться от путешествия, если им будет не с кем оставить своего домашнего питомца. Такие данные были получены в ходе социологического опроса с участием около 60 тысяч респондентов.

Туристический сервис Aviasales провел опрос среди 60 тысяч российских путешественников на тему того, как они совмещают содержание домашних животных и свои поездки. Оказалось, что 23% респондентов готовы остаться дома, если их собаку или кошку будет не с кем оставить.

17% опрошенных заявили, что готовы взять домашнего питомца с собой, передает "Лента.Ру" со ссылкой на пресс-релиз. При этом, большинство туристов (61%) считают, что справедливая стоимость транспортировки животного – тысяча рублей.

Среди тех, кто планирует воспользоваться услугами передержки питомца во время отпуска, 79% надеются сделать это бесплатно. Лишь 7% россиян готовы заплатить за гостиницу для кота или собаки сумму в две тысячи рублей и выше.

Исследование компании Euromonitor показало, что россияне содержат 16 миллионов собак и 22 миллиона кошек. При этом, лишь 8% хозяев когда-либо брали питомцев с собой в поездку.