Россияне готовы отказаться от отпуска ради кота
Туристический сервис Aviasales провел опрос среди 60 тысяч российских путешественников на тему того, как они совмещают содержание домашних животных и свои поездки. Оказалось, что 23% респондентов готовы остаться дома, если их собаку или кошку будет не с кем оставить.
17% опрошенных заявили, что готовы взять домашнего питомца с собой, передает "Лента.Ру" со ссылкой на пресс-релиз. При этом, большинство туристов (61%) считают, что справедливая стоимость транспортировки животного – тысяча рублей.
Среди тех, кто планирует воспользоваться услугами передержки питомца во время отпуска, 79% надеются сделать это бесплатно. Лишь 7% россиян готовы заплатить за гостиницу для кота или собаки сумму в две тысячи рублей и выше.
Исследование компании Euromonitor показало, что россияне содержат 16 миллионов собак и 22 миллиона кошек. При этом, лишь 8% хозяев когда-либо брали питомцев с собой в поездку.
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