Улюкаев назвал заказчиков своего ареста

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев назвал заказчиков уголовного дела, возбужденного против него. Сегодня, 8 августа в Замоскворецком суде Москвы прошли предварительные слушания по делу о взятке в два миллиона долларов.

Обвиняемый в коррупции Улюкаев назвал дело против него гнусной провокацией и пообещал доказать свою невиновность правдой фактов. Экс-министр отрицает свою виновность. "Не просто провокация, а, я бы сказал, гнусная провокация", – заявил Улюкаев журналистам, поджидавшим его на выходе из Замоскворецкого суда Москвы.

На вопрос о том, кому могла понадобиться такая провокация, Улюкаев ответил уклончиво: "Тем, кто ее организовал, коррумпированной части менеджмента и коррумпированной части спецслужб". Улюкаев также с иронией поблагодарил российское правосудие за то, что потерял 14 килограммов веса.

На судебном заседании адвокатам Улюкаева было отказано в ходатайстве о прекращении уголовного дела против их подзащитного в связи с недоказанностью вины. Суд оставил его под домашним арестом до 27 января 2018 года. К рассмотрению дела по существу в открытом режиме суд приступит через неделю, сообщает РБК.

В ноябре 2016 года Алексея Улюкаева задержали с поличным при передаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории России задержание министра федерального уровня. 15 ноября президент освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.



