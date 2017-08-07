Пожилая актриса взорвала Сеть шикарным телом (фото)

Итальянская актриса Памела Прати стала обладательницей армии поклонников в Instagram. В свои 58 лет она выглядит молодой девушкой, вызывая зависть одних и восхищение других.

С первого взгляда итальянку Памелу Прати можно назвать двадцатилетней девушкой. На самом деле актрисе, певице и телеведущей исполнилось 58 лет.

У итальянки есть свой аккаунт в Instagram, где она без стеснения выкладывает самые откровенные фото. Еще бы: на заре карьеры актриса снималась в эротических комедиях и поэтому своей наготы нисколько не стесняется. Более того, похоже, что Памеле нравится демонстрировать свою фигуру. На профиль красавицы подписано более ста двадцати тысяч пользователей, которые постоянно балуют Памелу восхищенными комментариями.

Публикация от PAMELA PRATI�� (@pamelaprati) Июн 24 2017 в 4:55 PDT

Публикация от PAMELA PRATI�� (@pamelaprati) Май 31 2017 в 4:29 PDT

Памела родилась на Сардинии. Ее отец – испанец, мать – итальянка. В жилах знаменитости бродит смесь горячих южных кровей.

Публикация от PAMELA PRATI�� (@pamelaprati) Июн 4 2017 в 5:26 PDT

Публикация от PAMELA PRATI�� (@pamelaprati) Май 21 2017 в 3:49 PDT

Брюнетка успела побывать актрисой, телеведущей, моделью, танцовщицей, певицей. Теперь она – звезда Instagram.

Публикация от PAMELA PRATI�� (@pamelaprati) Июн 1 2017 в 6:46 PDT

Публикация от PAMELA PRATI�� (@pamelaprati) Апр 27 2017 в 10:59 PDT

Говорят, что актриса нашла эликсир молодости или молодильные яблоки. Ничем другим такую фигуру в ее возрасте объяснить невозможно.

Публикация от PAMELA PRATI�� (@pamelaprati) Апр 18 2017 в 11:17 PDT

Публикация от PAMELA PRATI�� (@pamelaprati) Мар 28 2017 в 4:15 PDT

Сама Памела, смеясь, утверждает, что секрет ее молодости прост. Достаточно правильно питаться и регулярно заниматься спортом.