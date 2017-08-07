Пожилая актриса взорвала Сеть шикарным телом (фото)
С первого взгляда итальянку Памелу Прати можно назвать двадцатилетней девушкой. На самом деле актрисе, певице и телеведущей исполнилось 58 лет.
У итальянки есть свой аккаунт в Instagram, где она без стеснения выкладывает самые откровенные фото. Еще бы: на заре карьеры актриса снималась в эротических комедиях и поэтому своей наготы нисколько не стесняется. Более того, похоже, что Памеле нравится демонстрировать свою фигуру. На профиль красавицы подписано более ста двадцати тысяч пользователей, которые постоянно балуют Памелу восхищенными комментариями.
Памела родилась на Сардинии. Ее отец – испанец, мать – итальянка. В жилах знаменитости бродит смесь горячих южных кровей.
Брюнетка успела побывать актрисой, телеведущей, моделью, танцовщицей, певицей. Теперь она – звезда Instagram.
Говорят, что актриса нашла эликсир молодости или молодильные яблоки. Ничем другим такую фигуру в ее возрасте объяснить невозможно.
Сама Памела, смеясь, утверждает, что секрет ее молодости прост. Достаточно правильно питаться и регулярно заниматься спортом.
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