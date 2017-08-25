Офисным работницам мешает публичный секс в Москве-Сити
Офисные сотрудники, работающие в комплексе "Москва-Сити", стали свидетелями интимной сцены, разворачивающейся в здании напротив. Пара занялась любовью, забыв задернуть шторы, сообщает URA.RU.
Мужская половина свидетелей приналась отпускать шуточки по поводу происходящего. Стыдливые девушки стали наперебой утверждать, что секс напротив мешает им работать, но наблюдать за страстной сценой не перестали.
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