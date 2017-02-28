Голодная парочка занялась сексом в пиццерии (видео)
Поздно вечером Даниэлла Херс и Крэйг Смит пришли в одну из сетевых пиццерий и сделали заказ, а затем решили снять напряжение, сообщает The Sun. Любовные утехи парочки попали в объектив камеры наблюдения: за оральными ласками последовал секс у прилавка, за которым повара готовили пиццу.
Журналисты разыскали неугомонных любовников. Даниэлла и Крэйг признались, что давно практикуют интимные игрища в публичных местах. Молодые люди заявили, что следующим заведением, где они "отметятся", будет Pizza Hut.
Тихая малобюджетная драма стала самым громким событием года
СМИ выяснили причину алкогольного опьянения супруги актера
Избранник дизайнера ошарашил репортеров рассказом об их отношениях
Он станет самым теплым за последние десять лет