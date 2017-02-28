Голодная парочка занялась сексом в пиццерии (видео)

Молодая британская пара занялась сексом на глазах у работников пиццерии Dominos. Вероятно, любовники завелись, ожидая 30-сантиметровую "Пеперони".

Поздно вечером Даниэлла Херс и Крэйг Смит пришли в одну из сетевых пиццерий и сделали заказ, а затем решили снять напряжение, сообщает The Sun. Любовные утехи парочки попали в объектив камеры наблюдения: за оральными ласками последовал секс у прилавка, за которым повара готовили пиццу.

Журналисты разыскали неугомонных любовников. Даниэлла и Крэйг признались, что давно практикуют интимные игрища в публичных местах. Молодые люди заявили, что следующим заведением, где они "отметятся", будет Pizza Hut.