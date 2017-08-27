Дочь раскрыла подробности последних часов жизни Ислама Каримова

Младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола опубликовала на своей странице в Facebook воспоминания своей близкой подруги Акилы Таировой о последних часах жизни политика. Он умер 2 сентября 2016 года, однако огласить некоторые детали девушка решилась только сейчас.

Акила Таирова никогда не встречалась с Исламом Каримовым, однако когда она услышала, что надежды на выздоровление президента Узбекистана больше нет, то срочно вылетела из Парижа, чтобы поддержать свою подругу Лолу. "Я приехала в Ташкент в четверг, 1 сентября, вечером. И в пятницу утром, 2 сентября, поехала в больницу, где на протяжении предшествовавших нескольких дней рядом с ним постоянно были его супруга, дочь Лола и старшая дочь Лолы – Марьям", – написала она в своих воспоминаниях.

По словам Акилы Таировой, именно семья настояла, чтобы состояние здоровье Ислама Каримова не держали в тайне от людей. "Когда я приехала в больницу, у него была высокая температура. Срочно попросили вызвать духовенство, чтобы читали "Есин". Вскоре приехал Анвар кори с несколькими кори из мечети "Минор". Я не знаю, совпадение ли это, но как только начали читать суру "Есин", температура спала на 36,5", – рассказала свидетельница.

Суры разносились по всему отделению больницы еще 12 часов, в течение которых президент Узбекистана был жив. "Лола не отходя стояла рядом с отцом и постоянно смачивала его губы", – добавила Акила Таирова. По ее словам, в это время плакали не только члены семьи, но и представители духовенства.

Сам же Каримов, судя по всему, оставался в сознании до последнего момента. "У него было сосредоточенное лицо, и мне казалось, что он внимательно слушает Коран, и чувствовал каждый раз, когда к нему приближалась дочь и разговаривала с ним", – вспомнила Таирова.

Напомним, президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в сентябре 2016 года в возрасте 78 лет после перенесенного инсульта, который привел к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности. Руководить Узбекистаном он стал еще в 1989 году, когда был избран первым секретарем ЦК Компартии республики. В марте 1990 года он был избран первым президентом Узбекистана, 31 августа 1991 года объявил о независимости страны и вновь одержал победу на выборах, но уже в суверенном государстве. Пост президента остался за ним после двух референдумов в 1995 и 2002 годах, а также трех прямых выборов в 2000, 2007 и 2015 годах.