Кого мир потерял в високосный год

В 2016 году из жизни ушли известные политики, имена которых навсегда останутся в мировой истории. Кто-то совершал революции, кто-то боролся за мир, некоторые были достаточно спорными фигурами, но всех их объединяет одно – они были уверены в том, что делают мир лучше. Dni.Ru предлагают вспомнить самых ярких из них.

КОМАНДАНТЕ ФИДЕЛЬ КАСТРО

25 ноября 2016 года была перевернута одна из главных страниц истории Кубы – ушел из жизни Фидель Кастро. Последний динозавр уходящей коммунистической эпохи, завораживающий оратор, идейный вдохновитель всех коммунистов планеты – это все о нем. Кастро был живой легендой. Лидер Кубинской революции пережил многих своих друзей и врагов: Джона Кеннеди, Никиту Хрущева, Мао Цзэдуна, Леонида Брежнева и многих других.





О нем ходит множество легенд, которые нередко противоречат друг другу. Дать ему однозначную характеристику невозможно, так как одна часть мирового сообщества считает его всенародным героем, другая – жестоким диктатором.

Родился Фидель Кастро 13 августа 1926 года в небольшом провинциальном городе Биран на Кубе. Его родители были людьми необразованными, но старались своим детям дать хорошее образование. Фидель не разочаровал мать и отца, став лучшим учеником школы. Его политическая карьера началась со вступления в Партию кубинского народа. Он пытался попасть в парламент, но его кандидатуру в депутаты не утвердили из-за радикализма. Тогда он организовал заговор и в 1953 году вместе с соратниками пытается свергнуть действующего главу страны Фульхенсио Батисту. Однако попытка переворота проваливается, многие его сподвижники погибли, а сам команданте отправился в тюрьму на 15 лет.

"Жизнь без идей не стоит ничего. Нет большего счастья, чем бороться за них".

Спустя два года он попал под амнистию и был освобожден из тюрьмы. После выхода из нее, Кастро покинул страну и переехал в Мексику, где организовал революционное "Движение 26 июля" в память о попытке свергнуть Батисту. С ним вместе в организацию вошли многие известные революционеры, включая Эрнесто Че Гевару и брата Фиделя Кастро, Рауля. После второго, удачного свержения Батисты было сформировано новое правительство Кубы. Главным другом Острова свободы стал Советский Союз.





Почти за 20 лет на посту главы правительства Кубы Фидель Кастро полностью преобразовал государство. Под его руководство страна стала стремительно развиваться, пережив настоящий экономический бум. Социальная сфера была одним из приоритетов руководства страны.

В 1962 году на острове были размещены советские ядерные ракеты. Это резко ухудшило отношения между США и Кубой и чуть не вылилось в ядерную войну. Те события известны как Карибский кризис, который неимоверными дипломатическими усилиями удалось разрешить. Команданте был известен как пламенный оратор. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса со своей знаменитой речью, которая продолжалась 7 часов.





В 2006 году по состоянию здоровья кубинский лидер был вынужден передать полномочия своему родному брату Раулю. Он в 2008 году стал полноправным правителем Кубы, так как Фидель уже физически не мог больше управлять страной и руководить армией.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ ИСЛАМ КАРИМОВ

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в сентябре 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта, приведшего к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности. Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Его детство пришлось на Великую Отечественную войну, юность – на тяжелые послевоенные годы. В 1989 году Каримов был избран первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана и с тех пор никому не уступал власть в республике.





В марте 1990 года Каримов на сессии верховного совета Узбекской ССР был избран первым президентом союзной республики. 31 августа 1991 года он объявил о независимости республики Узбекистан, а в конце года выиграл выборы в уже суверенном государстве. Пост президента он сумел сохранить в ходе двух референдумов (1995 и 2002) и на трех прямых выборах (2000, 2007 и 2015). Наравне с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Ислам Каримов – политический долгожитель. Он единолично правил своей страной с момента распада Советского Союза.

"Караван независимости вышел в путь, и никто не сумеет остановить его. Мы обязательно дойдем до своей цели".

С самого начала президент Каримов стал строить жесткую вертикаль власти, опираясь на силовиков. Любые попытки дестабилизации обстановки жестко пресекались, будь то оппозиционные акции протеста или вылазки вооруженных исламских радикалов. При Каримове ислам стал играть важную роль в жизни Узбекистана, но при этом президент подчеркивал, что государство остается светским.

За 27 лет президентства Ислама Каримова официальные власти никогда не сообщали о его болезнях. Информация о том, что президент дважды впадал в кому, появилась в 2010 году. Якобы в 2013 году он перенес инфаркт и поддерживал жизнь биостимуляторами. Впрочем, сам глава Узбекистана вскоре после этих сообщений совершил рабочий визит в Москву.

После смерти Ислама Каримова в стране был объявлен трехдневный траур. Каримов был похоронен согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде по мусульманским традициям. Российскую делегацию на похоронах Каримова по поручению президента России возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин позже посетил Самарканд с частным визитом и возложил цветы к могиле Каримова.

ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ ИЗРАИЛЯ ШИМОН ПЕРЕС



Экс-президент Израиля Шимон Перес скончался в сентябре в возрасте 93 лет, не оправившись от обширного кровоизлияния в мозг. Перес был последним из основателей государства Израиль, одним из тех, кто возрождал его из 2000-летнего небытия, архитектором ближневосточного мирного процесса, мечтавшим, но не успевшим дожить до его результативного завершения.





Шимон Перес родился 1 августа 1923 года в небольшом городке Вишнево (в то время территория Польши, сегодня – Белоруссии), где проживало около двухсот еврейских семей. Благодаря деду-сапожнику, Шимон на всю жизнь полюбил поэзию. В девять лет начал писать стихи, позже – прозу. В школе Шимон сторонился сверстников, не играл в детские игры, и дети порой мстили ему за это с особой жестокостью.

Но больше всего Переса тянуло к политике. Его идолом стал Давид Бен-Гурион – первый глава правительства государства Израиль. Он восхищался его целеустремленностью, аналитическим умом, темпераментом бойца, а главное - способностью принимать решения.

"Главное предназначение власти – это помочь другим в стремлении идти вперед".

13 сентября 1993 года Шимон Перес подписал от имени Израиля историческое соглашение с палестинцами, давшее старт движению к урегулированию застарелого конфликта. Церемония на лужайке у Белого дома запомнилась рукопожатием израильского премьера Ицхака Рабина и палестинского лидера Ясира Арафата в присутствии президента США Билла Клинтона, но под самой декларацией стояли подписи Переса и Махмуда Аббаса, нынешнего президента Палестины. Годом позже за этот документ Перес, Рабин и Арафат удостоились Нобелевской премии мира.





Уйдя с должности президента, Перес продолжал служить стране и людям. До последнего дня он вел общественную деятельность во главе центра мира своего имени, который действует на окраине Тель-Авива, и занимался продвижением арабо-израильских инициатив.

ТАЙСКИЙ МОНАРХ-РЕКОРДСМЕН РАМА ДЕВЯТЫЙ



Король Таиланда Пхумипхон Адулъядет (Рама Девятый), девятый король династии Чакри, царствовавший дольше всех монархов в мире, скончался в октябре на 89-м году жизни. Он был главой Таиланда более 70 лет. Для большинства ныне живущих подданных королевства Пхумипхон Адулъядет был единственным в их жизни королем и лидером, стоявшим высоко над суетой политики. Среди программ, осуществленных по инициативе и под руководством короля Пхумипхона, – разработка идеи и личное руководство исполнением плана создания общенациональной ирригационной системы, которая резко подняла продуктивность рисоводства в стране и способствовала выходу Таиланда на первые места в мире по экспорту риса. По личной инициативе короля в стране была создана такая отрасль, как молочное животноводство, которое до этого никогда не существовало.





Король Таиланда был самым любимым и почитаемым человек в королевстве. Как говорили жители страны, король живет в сердце каждого тайца, его называли отцом тайского народа. В это трудно поверить, но менее чем через год после окончания Второй мировой войны, 9 июня 1946 года Пумипхон Адульядет становится новым королем Таиланда. Все свое долгое правление он много путешествовал по стране, встречаясь с крестьянами, слушая о проблемах простого народа и решая их. При нем Таиланд стал успешно развивающейся страной и обогнал своих соседей по экономике, образованию, здравоохранению и общему уровню жизни населения. Король правил, а в стране сменилось два десятка премьеров, было принято 18 конституций и произошло 19 государственных переворотов. Но ни одно из этих изменений не поколебало власти Рамы Девятого.

"Я желаю, чтобы мой народ жил счастливо и в мире до тех пор, пока я на троне".

Его Величество был чрезвычайно разносторонней личностью – занимался живописью, увлекался фотографией и игрой на саксофоне, сам сочинял музыку, управлял парусной яхтой, изобретал разные полезные приспособления и даже написал книгу забавных историй о своей собаке. После смерти Рамы Девятого в Таиланде был объявлен месячный траур.

МЭТР ДИПЛОМАТИИ ГАНС-ДИТРИХ ГЕНШЕР



Министра иностранных дел ФРГ называли архитектором объединения Германии, хитроумным тактиком и влиятельным политиком. Он ушел из жизни в ночь на 1 апреля в возрасте 89 лет. Геншер был одной из ключевых фигур в послевоенной истории Германии.





В качестве главы немецкой дипломатии (1982-1992 годы) Геншер выступал за политику компромиссов между Востоком и Западом и разрабатывал стратегии для активной политики разрядки и продолжения диалога между странами Запада и СССР. Политик сыграл большую роль в объединении Европы и в подготовке объединения Германии. В 1989 году Геншеру удалось получить разрешение на выезд для граждан ГДР, укрывшихся в посольстве ФРГ в Праге. В коллективной памяти немцев навсегда запечатлелась знаменитая речь, прозвучавшая с балкона дипмиссии. Тогда Ганс-Дитрих Геншер обратился к тысячам граждан ГДР, которые хотели покинуть страну: "Мы прибыли, чтобы вам сообщить, что сегодня ваш выезд..." Остаток фразы министра утонул в неистовом ликовании людей, которые уже несколько дней стояли лагерем в саду перед посольством, добиваясь разрешения на выезд в Западную Германию.





Геншер также активно поддерживал процесс политических реформ в Польше и Венгрии, встречался в рамках визита в Польшу в январе 1980 года с председателем "Солидарности" Лехом Валенсой и пообещал ему поддержать польскую оппозицию на пути демократических реформ. В 90-е годы Геншер призывал не отворачиваться от России и всячески помогать ей.

"Когда кто-то ослабевает, нужно протянуть ему руку, и он не забудет об этом. Если же руку убрать – он также этого не забудет".

В бытность министром внутренних дел Геншер пережил вместе со всем народом Германии драму с захватом заложников во время летней Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Тогда он отвечал за освобождение израильских спортсменов, готов был лично пойти в руки к захватчикам, но операция спецслужб провалилась и атлетов не удалось вызволить из рук палестинских террористов.





Карикатуристы почтительно-иронично изображали его в виде летающего слоненка Дамбо – из-за больших оттопыренных ушей политика. Сатирический журнал Titanic дал ему, по образцу Бэтмена, прозвище "Геншман" – спаситель мира. У немцев Геншер был необычайно популярен, долгие годы оставаясь их самым любимым политиком. В том числе и потому, что у него было редкое сочетание видеть исторические возможности и умело использовать их.

БОРЕЦ ЗА МИР БУТРОС-ГАЛИ

Бутрос-Гали родился в Каире 14 ноября 1922 года в коптской семье, известной и влиятельной в Египте. В годы монархии представители этой богатейшей христианской фамилии были послами, камергерами, министрами. Его дед Бутрос Гали занимал пост премьер-министра Египта в 1908—1910 годах. В 1949 году Бутрос-Гали защитил в Сорбонне докторскую диссертацию по международному праву. В университетских кругах его знали как человека острого ума, крайне язвительного. Профессор всегда элегантно одевался.





Бутрос Бутрос-Гали на протяжении многих лет занимался международными отношениями как дипломат, юрист, ученый и автор многочисленных печатных трудов. В 1987 году он стал членом египетского парламента, а с 1980 года входил в состав секретариата Национал-демократической партии. До своего вступления в должность Генерального секретаря ООН в 1992 году был также заместителем Председателя Социалистического интернационала.

"Для подавляющего большинства стран мира трибуна ООН – это последняя надежда быть услышанным".

На протяжении четырех десятилетий Бутрос-Гали участвовал в многочисленных встречах и совещаниях, посвященных международному праву, правам человека, социально-экономическому развитию, деколонизации, ближневосточной проблеме, международному гуманитарному праву, правам этнических и других меньшинств, неприсоединению, развитию в средиземноморском регионе и афро-арабскому сотрудничеству. В сентябре 1978 года г-н Бутрос-Гали принимал участие в Кэмп-дэвидской встрече на высшем уровне и внес вклад в заключение соглашений между Египтом и Израилем, которые были подписаны в 1979 году.

После выхода на пенсию Бутрос-Гали выступал с резкой критикой некоторых инициатив ООН, в том числе, в отношении Ирака. Он умер 16 февраля в возрасте 93 лет в своем родном городе Каире.

МОЛОДОЙ МИНИСТР ГИДО ВЕСТЕРВЕЛЕ

Самый молодой политик в скорбном списке потерь високосного 2016 года – германский дипломат Гидо Вестервелле. Он скончался в мае от лейкемии в возрасте 54 лет. Его политическая карьера началась сразу же после школы. В 18-летнем возрасте Вестервелле вступил в Свободную демократическую партию, приняв активное участие в формировании ее молодежного крыла.





Политик быстро шел по карьерной лестнице вверх: с 1988 года он входил в Исполнительный комитет партии, а с 1994 года занимал в ней второй по важности пост генерального секретаря. В мае 2001 года Вестервелле возглавил СвДП, сменив на этом посту Вольфганга Герхарда, бывшего министра науки ФРГ в период объединения Германии. В неполные 40 лет Вестервелле стал самым молодым лидером Свободной демократической партии.

"Неплохо бы к концу жизни достичь чего-то большего, чем получить водительские права".

Как "младший партнер" в правительственной коалиции под руководительством Ангелы Меркель в 2009 году политик получил должность вице-канцлера и министра иностранных дел. На период его полномочий пришлись скандал вокруг Wikileaks и начало "арабской весны". Именно Вестервелле принадлежит фраза "последний диктатор Европы" в отношении Александра Лукашенко. В декабре 2013 года, за несколько дней до своей отставки, министр "засветился" в лагере оппозиции на Евромайдане в Киеве.

Летом 2004 года Вестервелле совершил каминг-аут, объявив, что является гомосексуалистом, и стал первым министром иностранных дел Германии, зарегистрировавшим гражданское партнерство с мужчиной – Михаэлем Мронцем. Летом 2014 года немецкое издание Speigel впервые сообщило, что Вестервелле болен​ лейкемией, от последствий которой он скончался в марте 2016 года.