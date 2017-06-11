Как Саша Македонский держал в страхе всю Москву

В июне 1990 года тихую провинциальную Тюмень облетела громкая новость: убит лидер местной влиятельной ишимской бандитской группировки Николай Приничинич. Киллером был тогда еще никому не известный уроженец Кургана Александр Солоник. Но уже через несколько лет его имя будет греметь на всю страну, а сам он получит прозвище Александр Македонский, став грозой криминальных авторитетов и головной болью для правоохранительных органов.

Биография будущего "киллера №1" до некоторого времена ничем не отличалась от самых заурядных жизнеописаний. Он родился в 1960 году в Кургане в благополучной семье. С ранних лет у него проявилась тяга к спорту. Маленький Саша увлекался классической борьбой. При этом демонстрировал он свои навыки не только на ринге, но и во дворе, где легко вступал в драки даже с ребятами старшего возраста.

После окончания школы он отправился служить в Германию. Был хорошим солдатом, нареканий у командиров не вызывал. При этом на проходящих армейских соревнованиях постоянно занимал призовые места. Неудивительно, что "на дембель" Солоник ушел с отличной характеристикой, которая и помогла ему при зачислении в милицейскую патрульно-постовую службу, а затем и при поступлении в Горьковскую высшую школу МВД СССР.

В то же время бурные события происходят и в личной жизни будущего убийцы. Он женится, в семье появляется ребенок. Тем не менее первый брак оказался недолгим. Но вскоре Солоник женится во второй раз. Однако его неуемное внимание к женскому полу приводит к распаду второго брака, а также к уходу "дамского угодника" из горьковской "вышки". Солоник возвращается на родину, где пишет заявление об увольнении из милицейских рядов.

С этого момента начинают происходить события, которые определят всю дальнейшую жизнь будущего "киллера №1". После увольнения из правоохранительных органов Солоник некоторое время сидел без дела, а затем решил устроиться рабочим на кладбище. Там он и познакомился со своими будущими "коллегами" по криминальному ремеслу, которые вскоре составят костяк курганской преступной группировки – Андреем Колиговым, Олегом Нелюбиным, Виталием Игнатовым и Андреем Зелениным.





Спустя некоторое время Солоник неожиданно для всех попадает на скамью подсудимых по обвинению в изнасиловании. По версии следствия, еще в 1987 году, будучи в составе патруля, он находился в компании двух молодых девиц, над одной из которых он и надругался. Будущий киллер пытался оправдываться, утверждая, что его подставили. Тем не менее суд вынес ему обвинительный приговор. Но так просто покоряться судьбе преступник был не намерен. Используя свои бойцовские навыки, он мощными ударами сбивает с ног конвоиров и прыгает в окно. Солоника ищут полтора месяца и, наконец, задерживают в Тюмени.

Повторно закованный в наручники он отправляется отбывать наказание в одну из уральских колоний. Как бывший страж правопорядка, Солоник сразу привлекает к себе повышенное внимание тюремных авторитетов. Однако ему удается отбиться, после чего Солоника уже не трогают. А через несколько лет "отсидки" с помощью сварочного аппарата он прорезает отверстие в канализационной трубе и по подземным коммуникациям выбирается на волю.

Отныне вся жизнь Солоника тесно связана с криминальным миром. Полученные в армии навыки стрельбы пригодились преступнику: он начал "карьеру" киллера, совершив свое первое убийство в Тюмени в 1990 году. Жертвой преступника стал лидер "ишимских" Николай Причинич, замешанный в темных коммерческих схемах.

Но маленькая Тюмень – это совсем не то, что нужно было киллеру. Его манила столица и большие деньги. Вскоре с поддельными документами он перебирается в Подмосковье, где к тому моменту обосновались представители курганской группировки. Поселившись в Орехово-Зуеве, Солоник становится "штатным киллером" преступной организации, каждодневно мотаясь "на работу" в столицу. Преступник становится большим авторитетом среди подельников, от которых и получает прозвище Саша Македонский за умение стрелять сразу с двух рук.





Курганская группировка приняла активное участие в начавшейся войне между криминальными структурами за передел собственности и сфер влияния. Одним из главных противников "курганских" стала Бауманская ОПГ. В один из апрельских дней 1993 года ее лидер Валерий Длугач по прозвищу Глобус на своем Chevrolet подъехал к зданию клуба "У ЛИС`Са". Поблизости его уже дожидался Солоник. Заняв снайперскую позицию, киллер прицельным выстрелом из карабина Симонова ликвидировал находящегося под охраной криминального авторитета. Сразу же после инцидента убийцу попытались задержать, однако он смог унести ноги. После этого Солоник на некоторое время "залег на дно".

Однако уже в следующем году Македонский напомнил о себе вновь. Новой целью был еще один влиятельный член "бауманцев" – Владислав Бобон Ваннер. Убийца сел в засаду около стрелкового клуба на Волоколамском шоссе, а когда рядом объявился Ford жертвы, подошел к автомобилю вплотную и расстрелял Ваннера и его водителя из автомата Калашникова.

Вскоре после этого Солоник выехал в уже знакомую ему Тюмень. Там он должен был разобраться с Андреем Мамонтом Рурой – лидером самой мощной местной ОПГ "Десятка". Придя в офис принадлежащей Мамонту фирмы "Герос", киллер попытался уговорить его вернуть долг в миллион долларов одному из московских коммерческих банков.

Однако Рура, заручившись поддержкой влиятельного авторитета Отари Квантришвили, отвечает Солонику категорическим отказом, прямо заявляя киллеру, что тот не обладает достаточным влиянием в криминальном мире, а посему не имеет никаких оснований предъявлять такие требования. "Ты здесь никто", – говорит Рура Македонскому.

Естественно, оставить без последствий такую дерзость не мог ни Солоник, ни его подельники из числа "курганских". 5 апреля 1994 года из снайперской винтовки был убит Квантришвили. А еще через несколько дней в Тюмени погибает и сам Мамонт.





Кстати говоря, любопытно, что в вопросе снайперских способностей Солоника мнения порой чрезвычайно сильно расходятся. Так, некоторые утверждают, что никаких успехов в стрельбе у него не было, другие же говорят о выдающихся способностях Солоника как стрелка. В любом случае, о его страсти к оружию было хорошо известно. О нем он мог с упоением рассказывать целыми часами, рассуждая о надежности, дальности боя или скорострельности очередного "ствола".

К оружию Солоник относился с подчеркнутым уважением, ведь именно оно сделало его богатым, заставило многих трепетать при одном лишь упоминании имени Македонского. Ставший к тому времени знаменитым в бандитских кругах киллер часто носил с собой чемоданы с пистолетами, автоматами и винтовками с оптическим прицелом. Шедшие как-то по его следу оперативники с Петровки обнаружили на одной из съемных квартир убийцы целый арсенал. Самого же киллера задержать вновь не успели – он скрылся, ловко перепрыгивая с одного балкона на другой.

Другой страстью лихого курганца были женщины. Дерзкий, заводной и веселый Солоник умел ухаживать и легко мог привлечь внимание любой понравившейся ему женщины. Знавшие его люди рассказывали, что он был способен без раздумий потратить на симпатичную ему девушку несколько тысяч долларов. Неудивительно, что представительницы слабого пола окружали неуловимого бандита везде: в повседневной жизни, на отдыхе и в ресторанах. Фотоальбомы киллера были забиты снимками с яркими и улыбчивыми красавицами, падкими на разбитных бандитов с деньгами.





Но разгуливать на свободе киллеру оставалось недолго. В конце 1994 года его все-таки удалось арестовать. Это произошло на Петровско-Разумовском рынке в Москве. Солоник сопротивлялся, убив при задержании трех милиционеров и одного частного охранника. Уже в больнице, куда Македонский был доставлен с пулевым ранением, он начал давать первые показания.

Дело Солоника насчитывало 30 криминальных эпизодов. Доказано, к примеру, что именно "киллер №1" убил приемного сына легендарного "вора в законе" Вячеслава Иванькова (Япончик) – криминального авторитета Виктора Никифорова (Калина). Несмотря на род деятельности жертв, рассчитывать на снисхождение Македонскому явно не приходилось.

Но в июле 1995 года киллер вновь неприятно удивляет правоохранителей, совершив то, чего до него не удавалось сделать никому – бежать из знаменитого следственного изолятора "Матросская тишина". Как позже выяснили оперативники, совершить побег Солонику помог один из надзирателей, сержант внутренней службы Сергей Меньшиков, который по официальной версии был внедрен в СИЗО некой преступной группировкой, а после этого исчез в неизвестном направлении. Сценарий побега напоминает сцену из голливудских боевиков: Меньшиков принес киллеру альпинистское снаряжение и пистолет. Спрятав в камере под одеялом манекен, они оба поднялись на крышу, а затем спустились на улицу по веревке.

В следующем месяце Македонский под именем Владимира Кесова объявляется в Греции вместе со своей любовницей – 20-летней финалисткой конкурса красоты "Мисс Россия-96" Светланой Котовой. По некоторым сведениям, греческие спецслужбы знали о местонахождении киллера, но игнорировали просьбы России о его экстрадиции. Более того, есть версия, согласно которой Солоник был завербован Афинами, поскольку для греческих правоохранителей преступник был ценным источником информации о российских криминальных группировках, представители которых к тому времени уже в достаточно большом количестве обосновались на земле Эллады.

Солоник постепенно обживался на новом месте, собираясь пригласить в Грецию своих курганских друзей – Нелюбина, Игнатова и Колигова. Но встрече подельников не суждено было состояться. 1 февраля 1997 года труп Солоника со следами удушения был найден в предместье греческой столицы. Обнаружили полицейские и тело его любовницы Котовой. Как было установлено впоследствии, оба они стали жертвами членов Ореховской ОПГ. Убийство вписывалось в очередной виток войны между преступными группировками за передел сфер влияния.

Казалось бы, на этом в истории Саши Македонского можно было поставить точку. Тем не менее факт смерти Солоника практически сразу подвергли сомнению. Первым в его убийстве усомнился адвокат киллера Валерий Карышев, который приезжал в Грецию на осмотр тела. По его словам, убитый был совершенно не похож на Солоника: другие черты лица, иное телосложение. Известный криминальный авторитет Владимир Татаренков также заявил, что Македонский жив.

Странности добавляет тот факт, что спустя некоторое время могила Солоника на афинском кладбище была уничтожена. В соответствии с греческими законами, могилы, за которыми никто не ухаживает, подлежат ликвидации. По официальной версии, останки Солоника были перенесены в общее захоронение. По другим данным, они были залиты кислотой и уничтожены. Таким образом, была уничтожена всякая возможность эксгумации останков киллера для подтверждения факта его убийства.

По одной из версий, убийство Солоника – лишь инсценировка, а сам киллер до сих пор жив. Высказываются даже мнения о том, что на самом деле Македонский был сотрудником мифической сверхсекретной правительственной спецслужбы "Белая стрела", которая занималась отстрелом криминальных авторитетов, которых было невозможно привлечь к ответственности законными методами. Сторонники этой версии утверждают, что в ее пользу говорит снайперская подготовка киллера, которую невозможно получить без систематических тренировок с профессионалами.

Тем не менее информация о том, что в Афинах был убит кто-то другой, не подтвердилась. Найденный труп принадлежал именно Саше Македонскому, что было доказано при помощи анализов ДНК и дактилоскопической экспертизе кистей рук убитого. Но ореол загадочности и таинственности продолжает сопровождать личность "киллера №1" даже спустя 20 лет после его смерти.

