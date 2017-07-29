Сотни человек спасли из горящего в Турции отеля

Из пятизвездочного отеля в Кемере на средиземноморском побережье Турции эвакуированы 400 человек, передает RT. Сообщается, что на кухне вспыхнул пожар, который быстро распространился на остальные части здания. Среди спасенных есть как турецкие, так и иностранные туристы. На месте происшествия работают пожарные.
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