Сотни человек спасли из горящего в Турции отеля

Из пятизвездочного отеля в Кемере на средиземноморском побережье Турции эвакуированы 400 человек, передает RT. Сообщается, что на кухне вспыхнул пожар, который быстро распространился на остальные части здания. Среди спасенных есть как турецкие, так и иностранные туристы. На месте происшествия работают пожарные.