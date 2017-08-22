Следователи раскрыли "мутные" схемы Серебренникова

Следственный комитет назвал еще одного фигуранта дела Серебренникова о хищении 68 миллионов рублей. Это объявленная в федеральный розыск исполнительный продюсер постановки "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова.

Как указано в сообщении Следственного комитета России, среди участников дела режиссера Кирилла Серебренникова о присвоении 68 миллионов рублей появилось имя исполнительного продюсера постановки "Сон в летнюю ночь" Екатерины Вороновой.

Как считает следствие, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект "Платформа", призванный развивать и популяризировать современное искусство. На реализацию и финансирование проекта в 2011-2014 годах Министерством культуры России было выделено более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Под реализацию идеи режиссер создал АНО "Седьмая студия". К работе в ней были привлечены Юрий Итин, Алексей Малобродский, Екатерина Воронова, Нина Масляева и другие.

"Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. Затем они представляли данные планы в Министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования", – сообщает следственный комитет.

Позже эти же фигуранты составляли фальшивые отчеты об освоении бюджетных средств. Под видом оплаты договоров средства федерального бюджета выводились на расчетные счета контрагентов, часто фирм-однодневок. Так деньги обналичивались и распределялись между заговорщиками, считает следствие.

Серебренникова задержали по подозрению в хищении бюджетных 68 миллионов рублей. Эту ночь режиссер скорее всего проведет в СИЗО. Новая фигурантка дела продюсер Екатерина Воронова объявлена в федеральный розыск.