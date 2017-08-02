Причиной смерти деревьев стали гигантские опята-убийцы

Опята обладают специфичной ДНК, делающей их "серийными убийцами" деревьев. Их грибница разрастается до гигантских размеров.

"Опята являются разрушительными лесными патогенами и одним из крупнейших организмов на Земле. Они достигают огромных размеров колоний, используя ризоморфы, корнеобразные многоклеточные структуры клонирования" – говорится в исследовании, отчет о котором опубликован в bioRxiv.



Оказывается, грибы могут вырасти до гигантских размеров. По мнению исследователей, самым крупным организмом на Земле является опенок темный (Armillaria ostoyae). Его грибница (мицелий) представляет собой подземную часть гриба и выглядит как сеть тонких разветвленных нитей. Например, мицелий Armillaria ostoyae в Орегоне образует единый организм массой в 600 тонн. Можно говорить, что грибница распространилась на более чем восемь квадратных километров, что делает ее крупнейшим организмом на Земле. Ее возраст оценивается в две тысячи лет.

При этом сплетения грибных нитей – ризоморфы – внедряются в деревья и высасывают из них воду и питательные вещества. Кроме того, грибница имеет тенденцию к разростанию, что приводит к массовой гибели деревьев. При этом опята остаются самым жизнеспособным видом из всех сущетвующих в настоящее время на Земле.

