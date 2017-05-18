Женщина посмеялась над перепутавшей огурцы с грибами дочерью
Математическая задача с простыми арифметическими действиями никак не давалась школьнице. Получив правильный числовой ответ, девочка в итоге перепутала грибы с огурцами.
Мать школьницы записала процесс решения домашней работы на мобильный телефон и выложила в сеть. пользователи не сговариваясь обвинили родительницу в авторитарном давлении на ребенка, в результате которого девочка вместо указанных в условии задачи грибов в бочонках посчитала неведомо откуда взявшиеся огурцы.
При этом мать не стесняется в выражениях. И, хоть в конце ролика девочка сама хохочет над своей ошибкой, интернет-сообщество в основной массе решило, что так себя вести с ребенком нельзя: это травмирует психику школьницы.
"Нельзя так называть ребенка.А потом выкладывать... У мамаши в голове огурцы", – прокомментировали пользователи видеохостинга..
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