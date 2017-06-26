Мария Захарова показала собственный рай

Представитель МИД России Мария Захарова выложила в Facebook фоторепортаж со своей дачи. По словам дипломата, благодаря постоянному уходу ее участок превратился в "чудный садик" и "рай".

"Мой раек. Пару лет еженедельного труда, и пустырь с буераками превратился в чудный садик с сиренью, лилейником, ирисами и пионами", – написала Мария Захарова, проиллюстрировав свои слова несколькими фотографиями собственноручно созданного рая.



Поклонники талантов дипломата восторженно комментируют снимки с ее непрополотой дачи. Многие удивляются: как при таком плотном графике Захарова еще находит время для простых человеческих увлечений. "Мария, Вас явно клонировали!!)))) Ну, не может обычный земной человек столько и везде успевать! НЕРЕАЛЬНО чисто физически", "Во всей России можно навести такую красоту, если перестать платить дань США в виде покупок суверенных облигаций своих врагов на сотни миллиардов долларов! А Вы, Мария, молодец!", "Вот ведь! И умница, и красавица, и труженица! Так держать!!!" – пишут в комментариях подписчики.

Мария Захарова редко публикует в социальной сети Facebook такие сравнительно откровенные фотографии. Не так давно дипломат показалась интернет-поклонникам с завитыми волосами, ярко накрашенными губами и в наряде с глубоким декольте. "Когда солнце, даже с облаками, и жизнь налаживается", – прокомментировала она свой пост в Facebook.

Пользователи соцсети тогда бурно отреагировали на публикацию. Менее чем за час снимок набрал более трех тысячи лайков, под ним оставили множество комментариев. При этом первые 500 лайков фото Марии Захаровой набрало за семь минут.