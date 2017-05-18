Роковая красотка Захарова произвела фурор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала свою фотографию, сделанную на заднем сидении автомобиля. Пользователи Сети оказались восхищены снимком спикера ведомства в образе роковой красотки.

Мария Захарова редко публикует в социальной сети Facebook такие сравнительно откровенные фотографии. Дипломат предстала перед подписчиками с завитыми волосами, ярко накрашенными губами и в одежде с глубоким декольте. "Когда солнце, даже с облаками, и жизнь налаживается", – прокомментировала она свой пост.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на публикацию фотографии. Менее чем за час снимок набрал более трех тысячи лайков, под ним оставили более 200 комментариев. При этом подписчик дипломата Владимир Дрю отметил, что первые 500 лайков Мария Захарова набрала за первые семь минут.

Подписчики представителя МИДа в комментариях выразили свое восхищение Марией Захаровой. Они оценили как ее внешность, так и разум. "Против нашей Марии Владимировны их пропаганда бессильна! Она их одной красотой победит!!!" – написал Артем Поляков. "Очень приятно видеть, как женщина радуется хорошей погоде, а может, еще чему-нибудь. Красивой и умной женщине, как Мария Владимировна, это очень необходимо, ведь столько трудов и душевного покоя тратит на работе", – считает Олег Комаров.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал чересчур откровенный образ дипломата. "Не самая удачная фотография", – отметил Эдуард Мун. "Дешевую куртяшку псевдокожаную китайскую сними..." – написал Арсен Караев.

Многие и вовсе попытались остановить поток лести в адрес официального представителя МИДа. "Сколько подхалимов... неужели вы думаете, она прочтет это все и будет тронута теплотой и правдивостью комментариев?" – отметил Василий Седов.

Напомним, ранее Мария Захарова восхитилась ответом бизнесмена Алишера Усманова на обвинения блогера Алексея Навального в незаконном обогащении. По ее словам, предприниматель обратился к обидчику "по-мужски". "Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего", – написала она.