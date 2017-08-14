Чиновникам разрешат принимать дорогие подарки

Работники Минпромторга разработали специальную "дорожную карту" по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов (НХП). В качестве одной из мер сотрудники ведомства предложили разрешить чиновникам принимать дорогие подарки, если они относятся к разряду подобных уникальных изделий.

Согласно действующему законодательству, чиновники могут принимать подарки, стоимость которых ограничена суммой в три тысячи рублей, передает газета "Известия". Представители Минпромторга отметили, что подобные меры "сильно повредили" работникам сферы НХП. "Многие производители — особенно холодного оружия, изделий из серебра — просят, чтобы эту норму для продукции народных художественных промыслов отменили или изменили сумму ограничения", – сообщила пресс-секретарь ведомства Залина Корнилова.

В свою очередь, председатель правления ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин заявил, что стоимость хороших подарков, которые можно было бы подарить чиновникам, превышает указанные в законе три тысячи рублей. "Что можно купить на эти деньги? Если только матрешки. А для протокольных мероприятий федерального уровня должны быть хорошие сувениры", – отметил глава организации.

По словам Геннадия Дрожжина, из-за существующих ограничений изделия НХП приходится заменять дешевыми иностранными аналогами. "Они оказываются довольно низкого качества. Между тем у нас могут делать уникальные вещи", – подчеркнул он. Руководитель ассоциации отметил, что по подаркам чиновники судят о народной художественной культуре.

Председатель ассоциации художественных промыслов предположил, что посетителям мероприятий высшего уровня стоило бы дарить лаковую художественную миниатюру, а также жостовские подносы, знаменитую гжель и так далее. При этом он подчеркнул, что стоимость этих изделий достигает десяти тысяч рублей.

Чиновникам раши разрешат получать подарки из народных промыслов дороже 3 тысяч рублей. Скоро в народ начнет собирать бентли и патек филипы. — МинПанд (@crimeapanda) 14 августа 2017 г.

Напомним, создать "дорожную карту" развития народных художественных промыслов поручил лично президент России Владимир Путин после встречи с представителями деловых организаций Новгородской области. Согласно его указу, специалисты должны были разработать соответствующий документ до 31 августа 2017 года.