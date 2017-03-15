Миллионы главы "Почты России": за что не любят Страшнова

Юлия Самойлова едет на Евровидение Страсти вокруг Шурыгиной Главные события Москвы Здоровье Дом-2

Самое читаемое

Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Пятница 17 марта
Лента новостей
16:26
"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования
15:59
Звезда "Людей Икс" серьезно больна
15:51
Многодетную семью лишают жилья из-за брачного контракта
15:37
В кафе у безработной москвички украли шубу за 100 тысяч
15:15
В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса
15:09
Гусев безутешен после разрыва со звездой "Дома-2"
14:59
Костюшкин ушел от Клявера из-за ревности
14:58
Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов
14:40
Филипп Киркоров объявил об уходе из шоу-бизнеса
14:30
Россия потеряла Джигурду
14:18
Регионы выдвигают представителей в ОП
14:10
Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"
14:08
Аллегрова: У Николаева теперь другие любимые женщины
14:00
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена
13:54
Белорусские музыканты отказались выступать в России
13:31
Проказница Джоли пришла к архиепископу без лифчика
13:27
Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича
13:08
Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
13:06
Пострадавшая о странностях аварии с мажорами на МКАД
13:06
Как "ЕР" решает проблемы жителей Севастополя
13:05
Орбакайте удивила необычной прической
12:59
Андрей Разин не может расстаться с умершим сыном
12:54
Оскандалившаяся из-за "голых" фото Сейфрид вышла замуж
12:28
В центре Москвы на четырех станциях метро ищут бомбы
12:22
Изменившаяся Лариса Гузеева вызвала восторг
12:21
Актриса Олеся Судзиловская резко помолодела
12:13
Под Москвой в подъезде до смерти забили девушку
12:08
Трамвай подтолкнул застрявший на путях автобус (видео)
11:52
Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie
11:52
На Кипре взорвалась русская радиостанция (видео)
11:48
Жириновский извинился за недостойное поведение
11:47
Секты на рынке недвижимости
11:44
Севастополь стремительно преображается в составе России
11:39
Актриса Валентина Теличкина госпитализирована в Москве
11:30
Автомобилистов оставят без гарантии
11:26
Виктории Дайнеко делают операцию после разрыва с мужем
11:19
Актер из "Друзей" избил премьер-министра
11:14
На севере Москвы из BMW X6 стащили 4,3 миллиона рублей
11:13
США решили затопить Сирию
11:05
К кому Путин приходит по ночам
11:04
"Разлучница" Джоли и Питта родила второго ребенка
10:56
Новая избранница Тарасова: Для меня главное – семья
10:51
В Москве раскрыта миллиардная афера с деньгами на инвалидов
10:43
#Наташапрости: Малахов обнимал другую на презентации
10:43
Как китайские туристы обворовывали Россию
10:40
Праймериз "ЕР" – тренировка перед выборами
10:29
Голливудский актер признался в убийстве соседа мечом
10:16
Кафельникову застыдили за эротическую съемку с любимым
09:54
За снятие наличных придется платить больше
09:52
Главные события Москвы с 17 по 23 марта 2017 года
09:38
Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи
09:33
Очевидцы сообщили о пожаре в московском ТЦ
09:29
Отдыхающая в Дубае Кудрявцева восхитила своим видом
09:25
Когда женщинам пора "снизить планку"
09:18
На юго-востоке Петербурга нашли труп пенсионерки
09:16
"Маменькин сынок" в ловушке первой любви
09:13
Снос хрущевок дойдет до регионов
08:59
Лысый Билан сделал признание о Самойловой
08:44
Секреты квестов в реальности
08:34
Россиян предупредили о метелях и дождях
08:32
Дроздова стала похожа на Хромченко
08:32
На границе с Украиной появится новая армия
08:27
В Петербурге эвакуируют дом после сообщения о бомбе
08:21
Водитель такси протаранил фуру в Москве
08:10
Маткапитал предложили тратить по-новому
07:53
В Черное море вошел французский фрегат-невидимка
23:59
В Подмосковье пьяная внучка ограбила и сожгла пенсионерку
23:43
Москвич насмерть забил табуреткой неверную возлюбленную
23:29
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за тумана
22:00
Как изменились звезды сериала "Богатые тоже плачут"
21:56
Названа возможная дата президентских выборов
21:49
Военные коммунальщики очищают города от мусора
21:46
Массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе
21:44
Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях
21:35
На Ярославском шоссе загорелась Audi (видео)
21:27
Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом
21:14
Атаку голой москвички на машины сняли на видео
21:11
Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных
20:55
Секретные агенты напугали внука Трампа
20:41
Запад разнес Киев за блокаду Донбасса
20:41
Какую фобию вызывает смартфон
20:06
Путин о своем почерке: Как курица лапой
19:57
В России хотят ввести "налог на здоровье"
19:53
Лучшие фильмы 1990-ых
19:47
Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине
19:37
Захарченко от радости сломал кровать
19:36
Мама о роковой прививке Юлии Самойловой
19:32
Илюмжинов раскрыл подробности встречи с инопланетянами
19:05
На юго-востоке Москвы водитель внедорожника сбил ребенка
19:00
Коммунисты выступили против Зюганова и Навального
18:45
Меланью Трамп нашли в грязном порно
18:41
Свободную продажу табака могут запретить
18:33
Из Москвы-реки вытащили тонущего мужчину
18:27
Сеть взорвал ролик о Крыме
18:18
Как культура сближает Россию и Германию
18:14
Вика Дайнеко прокомментировала свою госпитализацию
17:55
Путин высказался о повышении пенсионного возраста
17:40
Порошенко срывает захоронение Ленина
17:15
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"
17:14
Собчак сообщила о трагедии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Диану Шурыгину вывели на чистую воду
Тарасов довел Бузову на шоу Гордона
Бузова исповедалась Барановской
Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах
Россиян ограничат в правах на пенсию
Горбачевым и его женой руководили извне
Общество

Миллионы главы "Почты России": за что не любят Страшнова

Дмитрий Страшнов. Фото: GLOBAL LOOK press\Anton Belitsky
Следственный комитет России в среду, 15 марта, возбудил уголовное дело по факту начисления чиновницей из Минкомсвязи высоких зарплат и премий главе "Почты России" Дмитрию Страшнову. И хотя последний фигурирует в деле лишь косвенно, вопросы к нему у правоохранительных органов возникают далеко не в первый раз.
прочитано 5377 раз

Как следует из размещенного на сайте Следкома официального сообщения, директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева превысила свои должностные полномочия, назначив генеральному директору "Почты России" Дмитрию Страшнову оклад, сумма которого была завышена в восемь раз. По версии следствия, выплаты руководителю почтового ведомства составили порядка 128 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ

Москвич угрожал сжечь "Почту России" за отказ выдать пенсию

Чиновники в России стали больше зарабатывать

"Почта России" повышает тарифы

В Следственном комитете отмечают, что Лаптева, ответственная в Минкомсвязи за формирование зарплат и премий сотрудников ведомства и связанных с ним организаций, в 2014-2015 годах дала указания о выплате Страшнову зарплаты в размере 46 миллионов рублей, а также премии по итогам 2014 года, размер которой превысил 82 миллиона рублей. Сам получатель баснословных окладов фигурирует в деле лишь косвенно, хотя подозреваемая действовала именно в его пользу.

Несмотря на это, правоохранители обратили внимание и на Страшнова. Так, еще в ноябре прошлого года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. "Генеральной прокуратурой России в ходе проверки исполнения федерального законодательства Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственными ему учреждениями выявлен факт незаконной выплаты вознаграждения генеральному директору ФГУП "Почта России" Дмитрию Страшнову", – заявил тогда начальник управления Генпрокуратуры по взаимодействию со СМИ Александр Куренной.

В Генпрокуратуре заявили, что выплата в размере более 95 миллионов рублей за финансово-хозяйственную отчетность "Почты России" была произведена Страшнову в июне 2015 года. По версии правоохранителей, расчет осуществлялся исходя из полученных от организации документов, в которых, помимо прочего, было сказано об успешной деятельности предприятия и его чистой прибыли в размере 1,2 миллиарда рублей.

Однако проведенная Генпрокуратурой проверка выявила, что размер прибыли "Почты России" в 2014 году был образован за счет целевого финансирования деятельности предприятия из госбюджета на сумму 5,4 миллиарда рублей. Эта сумма позволила перекрыть убытки организации, размер которых составлял более четырех миллиардов рублей. Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что возглавляемая Страшновым "Почта России" по многим показателям не достигла намеченных ранее целей. Так, показатель по инвестициям был выполнен лишь на 57 процентов, заявил Куренной.

Ко всему прочему, в прошлом месяце Генпрокуратура попросила возбудить еще одно уголовное дело в отношении Страшнова. Причиной стали выплаты руководителем "Почты России" в 2014-2015 годах премий на общую сумму 270 миллионов рублей нескольким своим заместителям.

Стоит отметить, что на фоне интереса к Страшнову со стороны правоохранительных органов, возглавляемая им организация с завидной регулярностью оказывается в центре разного рода нелицеприятных скандалов. Так, в декабре прошлого года житель Петербурга снял на видео работу одного из отделений "Почты России" в районе Купчино. На кадрах видно, как сотрудник швыряет посылки в фургон. "Лучше доставляйте свои подарки самостоятельно. Это одно из отделений "Почты России" в Купчино сегодня", – прокомментировал видеозапись ее автор.

Чуть позже скандальный случай произошел в другом почтовом отделении Северной столицы, где разгорелся конфликт между посетительницей и сотрудницей "Почты России". По словам очевидца, последняя нахамила даме, после чего та попросила жалобную книгу. Однако вместо этого получила от сотрудницы почты хамский ответ. Женщина сфотографировала на телефон свою обидчицу. После этого работница почтового отделения в резком тоне потребовала удалить фотографию и отдать устройство. 

Кроме того, резонансный случай произошел в начале этого года в Москве, где работник одного из отделений украл из посылок три новых сотовых телефона. "Происхождение которых работник объяснить не смог", – заявили в пресс-службе "Почты России". После задержания злоумышленник сознался в краже. Все эти случаи – лишь малая часть той массы нелицеприятных инцидентов, которые были связаны с предприятием господина Страшнова за последнее время. Желающие без труда смогут найти на просторах интернета множество сообщений о фактах неудовлетворительной работы "Почты России".

Недовольство людей, являющееся наглядным "сигналом снизу" для властей, говорит о том, что главе "Почте России" придется в скором времени покинуть свой пост, считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Эксперт отмечает, что последние несколько лет власть действительно всерьез взялась за расчистку "Авгиевых конюшен" коррупции и последовательно шлет сигнал элитам о том, что с бюджетными средствами нужно обращаться аккуратнее, в том числе в расходах на свои личные нужды. "И если до госслужащих эти сигналы уже дошли, вы видите, сколько уголовных дел заведено на крупных чиновников в регионах, то сфера государственных компаний, одной из которых является "Почта России", до сих пор была не до конца охвачена", – сказал аналитик корреспонденту Dni.Ru.

По его словам, власть неоднократно посылала сигналы представителям госкорпораций по поводу того, что нужно быть скромнее. "Не следует организовывать пышные корпоративы, не надо выписывать себе сверхпремии и прочее, но несмотря на это в некоторых госкорпорациях царила такая атмосфера, будто бы никакого кризиса нет", – отметил Салин. Политолог убежден, что ситуация вокруг главы "Почты России", в том числе интерес к нему со стороны правоохранительных органов, говорит о том, что очередь по наведению порядка дошла и до крупных госкорпораций.

Фото: pochta.ru

В целом же, подчеркнул Салин, против Страшнова играют два фактора: во-первых, избыточное материальное стимулирование руководства предприятия, а во-вторых, далеко не самый эффективный менеджмент, вызывающий недовольство потребителей. "По совокупности этих факторов, думаю, для него сложилась сейчас критическая ситуация, и шансы на то, что ему удастся удержать свой пост чрезвычайно невелики", – констатировал аналитик. Что касается уголовного преследования нынешнего главы "Почты России", на чем неоднократно настаивала Генпрокуратура, то политолог считает, что это будет зависеть от того, согласится ли Страшнов добровольно покинуть свой пост или нет.

С тем, что в "Почте России" уже в скором времени может смениться руководство согласен и генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. В своем комментарии для Dni.Ru эксперт заявил, что позиции Страшнова за последнее время оказались сильно ослаблены из-за расследований Генпрокуратуры и Следственного комитета. "Несмотря на то, что Страшнов имеет довольно серьезную поддержку в Минкомсвязи, ситуация вокруг него – это сигнал Никифорову (Николаю Никифорову, министру связи и массовых коммуникаций России. – Прим. ред.)", – сказал эксперт. При этом он отметил, что избиратели все чаще начинают задавать вопросы о Страшнове. "Он уже стал в определенной степени аллергеном, поэтому, скорее всего, свою нынешнюю должность он вскоре покинет", – резюмировал Данилин.

Автор: Иван Поляков15 марта 2017, 19:40

комментарии

Политика

Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича
Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
США решили затопить Сирию
Запад разнес Киев за блокаду Донбасса

Шоу-бизнес

Никита Джигурда отпустил Марину Анисину
Сваха рассказала о браке Дианы Шурыгиной
Гусев безутешен после разрыва со звездой "Дома-2"
Костюшкин ушел от Клявера из-за ревности

Проишествия

Голливудский актер признался в убийстве соседа мечом
Французы в ужасе от нового теракта в Париже
Взорвавшаяся Nokia травмировала пах жителя Москвы
Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie

Lifestyle

Звезда "Людей Икс" серьезно больна
Белорусские музыканты отказались выступать в России
Актриса Валентина Теличкина госпитализирована в Москве
Секреты квестов в реальности
Lifestyle

Белорусские музыканты отказались выступать в России

Участники популярной группы Naviband не приедут в Москву
Общество

Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача

Жительница столицы заявила о приставаниях участкового терапевта
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объявил об уходе из шоу-бизнеса

Накануне юбилея поп-король сделал заявление
Шоу-бизнес

Гусев безутешен после разрыва со звездой "Дома-2"

В личной жизни бывшего мужа Феофилактовой произошла драма

Гороскоп

Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта

Фоторепортажи

Орбакайте удивила необычной прической
#Наташапрости: Малахов обнимал другую на презентации
Дроздова стала похожа на Хромченко
Звезда "Дома-2" восстановит девственность после модного показа

Спорт

Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена
"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей

Регионы

Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"
Трамвай подтолкнул застрявший на путях автобус (видео)
Снос хрущевок дойдет до регионов
Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru