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Общество

Эксперты нашли фальшивку в программе "Человек и закон"

Кадр youtube.com
Передача "Человек и закон", выходящая на Первом канале российского телевидения, выдает подделки за достоверную информацию и не брезгует откровенными фальсификациями. Как показало специально проведенное исследование, видеоролик, "компрометирующий" известного предпринимателя Владимира Махлая и показанный в этой программе, имеет очевидные признаки подделки.
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Речь идет о программе, вышедшей в марте этого года, в которой был показан сюжет "беглых олигархах-мошенниках". Среди прочего в программе упоминалось, что крупный российский бизнесмен Владимир Махлай "имеет награбленное" и своими деньгами причастен к организации украинского Майдана 2014 года. На сопровождающем сюжет видео запечатлены демонстранты с транспарантом "Спасибо, Тольятти". В Тольятти, поясняют за кадром журналисты, находится принадлежащий Владимиру Махлаю завод "Тольяттиазот".

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Эта передача стала поводом для обращения в суд, в котором Владимир Махлай намерен добиться защиты своих чести, достоинства и деловой репутации. В июле 2017 года представители бизнесмена подали иск в Останкинский районный суд Москвы с требованием опровергнуть вышеуказанные недостоверные сведения и удалить их с интернет-страницы передачи.

Как стало известно, 9 августа в суд было представлено заключение специалиста, подтверждающее позицию истцов. Эксперты тщательно изучили видеоролик, якобы имеющий отношение к Владимиру Махлаю. Представленное в суд заключение гласит: на фрагменте видеофонограммы, размещенной на официальном сайте Первого канала, имеются признаки внутрикадрового монтажа. Эксперты также обнаружили исходный видеоролик, опубликованный несколькими годами ранее на сайте Youtube. Но там на транспаранте вместо "Спасибо, Тольятти" отчетливо читается совсем другая надпись – "Слава".

"Я подала в суд заключение специалиста, подготовленное квалифицированным экспертным учреждением, и ходатайство о приобщении данного документа. Мы ожидаем, что суд рассмотрит данное ходатайство и приобщит эти материалы к делу. Заключение имеет существенное отношение к делу, поскольку доказывает факт монтажа, связанный с событиями, которые мы оспариваем (а именно – фразу о Майдане). То есть сюжет смонтирован таким образом, что когда демонстрируется смонтированный видеофрагмент, журналист за кадром говорит оспариваемую нами фразу. Очевидно, они хотели привязать моего доверителя к событиям, которые там демонстрируются", – рассказала адвокат Владимира Махлая Инна Тихомирова.

Чтобы доказать факт видеомонтажа, специалистам пришлось прибегнуть к специфическим исследованиям характера распределения освещения и уровня ошибок кодирования. А подтвердить, что речь идет об одном и том же ролике, только отредактированном, помогли люди с узнаваемой внешностью, фигурирующие в обоих версиях ролика – и выложенном в 2014 году на Youtube, и отредактированном, показанным Первым каналом.

"Для чего это было сделано, кто это все смонтировал – эти вопросы специалистами не исследовались, но их тоже надо иметь в виду, – отметила Тихомирова. – Вообще ситуация с допуском к эфиру с многомиллионной аудиторией такого смонтированного материала возмутительна. Закон обязывает журналиста проверять достоверность информации, в том числе и возлагает ответственность на СМИ, если происходит злоупотребление".

Работа с фактами, а точнее ее отсутствие в студии передачи "Человек и закон", действительно, вызывает недоумение. Ведь тот самый сюжет, который журналисты этой программы выдали в эфир в марте 2017 года, был подробнейшим образом разобран еще в 2014 году. Тогда, как сообщают СМИ, "сенсационное журналистское расследование", как бы разоблачающее участие российских бизнесменов в киевских событиях, было и в самом деле разоблачено и убедительнейшим образом опровергнуто. В частности, "хронику киевского майдана", как выяснилось, снял в Донецке оператор французской редакции телеканала Euronews. А сам сюжет был посвящен противникам Майдана.

Среди возможных заказчиков поддельного ролика тогда называли, в частности, политтехнологов, действовавших в интересах руководства миноритарных акционеров ТоАЗа. Они довольно давно пытается скомпрометировать владельцев "Тольяттиазота" в рамках "аммиачной войны", целью которой является перехват контроля над химическим комбинатом. 

Автор: Денис Попов10 августа 2017, 15:05

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