Жизнь и смерть последней воровки в законе

Жизнь криминальных авторитетов окутана флером таинственности. Образ брутальных мужчин с золотой цепью на шее и пальцами в перстнях – классический образ вора в законе. Но, среди воротил преступного мира были и женщины, которые пользовались неприкосновенностью в обществе уголовников и преступников. Одна из них – Аглая Демидова, которая стала последней в СССР коронованной воровкой в законе.

Вор в законе – авторитет, живущий по правилам и понятиям. Ему нельзя нарушать Уголовный кодекс, нельзя вступать в брак и заниматься политикой, запрещено работать на государство. Ограничений в негласном воровском кодексе до сих пор существует немало, но они касаются исключительно представителей сильного пола.

Но, в советской истории были и отпетые уголовницы, которые носили титул воровок в законе. Однажды этой истории пришел конец – короновать женщин строго-настрого запретили. Произошло это после того, как воровка Аглая Демидова вступила в связь с лагерным врачом.

История эта из 60-х годов ХХ века. В одну из камер женского лагеря в разгар так называемой свадьбы вошла новая арестантка. Девчонки веселились и поздравляли молодых – девушек-лесбиянок – как вдруг вошедшая новенькая, не поздоровавшись, заняла самые лучшие нары в камере, сбросив вещи их хозяйки на пол.

В жестокой драке новенькая одержала верх. Теперь она была главной. Это была Аглая Демидова – воровка-домушница и налетчица, молодая, дерзкая, бесстрашная и неописуемо красивая.

В блатном мире 40-60-х годов были две касты привилегированных женщин – это воровки и проститутки. Аглая относилась к первым, значительно меньшим, но более уважительным арестанткам. Демидова отрицала лесбийскую любовь, а на воле у нее был суженный - Тимофей по кличке Жиган и это противоречило воровскому кодексу.

Воры по понятиям не имели права на женитьбу, но порой ни деньги, ни власть, не правила воровского мира не могли сломить любовь, которая может или погубить, или сделать самым счастливым.





Поскольку Аглае Демидовой пришлось устанавливать свой авторитет в камере , потеснив в правах "смотрящую" проститутку Верку Корму, та затаила обиду и выискивала момент для мести. Вскоре подвернулся подходящий случай.

Преступная "королева" задумала побег, для осуществления которого ей было необходимо попасть в районную больницу. С этой целью Аглая вступила в интимные отношения с начальником санитарной части доктором Залевским, но сначала дала ему взятку – подарила свои золотые сережки. Корыстный врач помог ей, написав историю болезни, которой не было. Туберкулез – распространенная болезнь среди заключенных – таков был диагноз.

Но Верка Корма выследила воровку в момент интимной встречи с начальником санчасти и донесла администрации о неуставных отношениях Демидовой с доктором. Однако скандал замяли, а дело о липовой болезни уничтожили. Но Верка не успокоилась и написала письмо (маляву – по тюремным понятиям) другим ворам в законе. Воровской сходняк постановил убить Демидову.

Основанием для такого вердикта было непреложное правило закона воров: тесный контакт с медработником – то же самое, что сотрудничество с представителями силовых структур. Для того чтобы другим было неповадно входить в контакт с властями, воры придумали Аглае самое унизительное наказание: проститутка Верка должна была убить воровку собственноручно. Это был беспрецедентный случай, ведь таким постановлением воровской суд чести, по сути, раскороновал Аглаю Демидову.

После удачной имитации туберкулеза воровку Аглаю повезли в тюремную больницу. По дороге туда два молодых солдата-охранника не отказали ей в любезности отпустить попудрить носик в лесочке по дороге. Один из конвоиров пошел ее сопровождать и стал домогаться, Аглая вынула из сапога огромную цыганскую иглу и молниеносно воткнула ее ему в сонную артерию. Пока второй конвоир их ждал, предвкушая что может и ему свезет, Аглая была такова. Выбравшись из лесу, она с таежными геологами, встретившимися ей по пути, добралась до ближайшего города.

С любимым Тимофеем Аглая встретилась спустя несколько дней, у них была бурная ночь, но только на утро он предъявил ей претензии в измене с тюремным доктором. Оказывается, жениху Аглаи прислали из лагеря письмо, в котором описали прегрешения невесты.

Тимофей Жиган выполнил свой долг перед ворами и застрелил любимую. Воровская честь оказалась выше любви. Позже на сходке воров в законе было решено, что впредь женщин нельзя короновать. Так закончилась история последней воровки в законе Аглаи Демидовой.

