Кровавые преступления банды "Белый крест"

В конце апреля 1989 года в Ленинграде впервые заявила о себе преступная группировка "Белый крест". Начав с грабежей и разбойных нападений на инкассаторов, бандиты решили поиграть в политику и свергнуть существующий строй. Через два года Советский Союз без их участия канул в лету.

НАЧАЛО

Аркадий Мокеев родился и вырос в бедной ленинградской семье, которая ютилась в маленькой комнатке коммунальной квартиры. Его родители с трудом сводили концы с концами. Мальчик, конечно, не голодал, но был лишен красивой одежды и игрушек, ему нечем было похвастаться перед сверстниками. После школы Аркадий женился, но семейная жизнь не ладилась. Он перепробовал несколько профессий и решил пойти служить в милицию.

Здесь, почувствовав, что деньги можно зарабатывать не только честным путем, стал подумывать о создании преступной группы. Сообщники, ставшие позже подельниками Мокеева, нашлись быстро. Это – его двоюродный брат, сотрудник ведомственной охраны ГУВД Ленинграда Владимир Бикмулин, давний знакомый Игорь Коренков и бывший дворовый хулиган Игорь Дьяков.





Банду решили назвать "Белый крест", видимо в противоположность "Черной кошке" или по аналогии с конспиративной организацией в период российской революции 1917 года. Главарь банды Мокеев считал себя сверхчеловеком и мечтал совершить такой поступок, который навсегда бы увековечил его имя в истории.

29 апреля 1989 года в Ленинграде Мокеев, вооруженный самодельным пистолетом, изъятым когда-то у преступника, напал на свою коллегу – сотрудника милиции Людмилу Маркову. Она несла службу на дежурстве в здании Центрального государственного архива Военно-морского флота СССР. Бандит пригрозил ей самоделкой и завладел ее табельным оружием и двумя обоймами. Следов решил не оставлять и с силой ударил женщину по голове ее же пистолетом.





Удивительно, но Маркова осталась жива и очнувшись, позвала на помощь. Через несколько минут к зданию архива подъехали патрульные автомобили и карета скорой помощи. Тяжело раненую женщину удалось спасти, но задержать преступника по горячим следам не удалось.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ БАНДЫ

Через несколько дней столицу Карелии потрясло жуткое преступление – была убита кассир в одной из столовой Петрозаводска. За несколько минут до закрытия два бандита ворвались в здание столовой. Один из них остался у двери, другой, угрожая пистолетом, потребовал у кассира всю выручку и тут же выстрелил в женщину в упор. Забрав деньги из кассы, нападавшие скрылись.

Следователи попытались связать нападение на сотрудника милиции в Ленинграде и убийство в Петрозаводске. Сыщики предположили, что действовать так дерзко и жестоко мог их коллега – действующий милиционер или бывший. Уж очень профессионально нападавший был подготовлен.





В конце лета 1989 года догадки следственной группы подтвердились. В Ленинграде бандиты совершили вооруженное нападение на машину инкассаторов. Они поджидали "Волгу", сидя в угнанном ими автомобиле рядом с ювелирным магазином. Когда машина остановилась у магазина и один из инкассаторов сходил и вернулся с выручкой, бандиты с пистолетами выскочили из автомобиля и открыли огонь по "Волге".

Одного инкассатора им удалось убить, другой сумел выхватить пистолет и открыл ответный огонь. Водитель "Волги" резко поехал вперед, оторвавшись от нападающих. Бандиты скрылись с места преступления на автомобиле. "Жигули" они бросили в одном из дворов.

И снова следователей поразила подготовка нападавших, явно ими руководил профессионал своего дела. Сомнений не оставалось: он – сотрудник милиции или военный.





Несколько месяцев банда не проявляла себя, бандиты снова вышли на тропу кровавых преступлений лишь 10 апреля 1990 года. Угнав очередную машину, они подъехали к воинской части в поселке Сертолово Ленинградской области. Там они из двух пистолетов открыли огонь по часовому и смертельно ранили его. Солдат в падении успел открыть ответный огонь из автомата, и бандитам пришлось ретироваться. А планы у них к тому времени уже были грандиозными – захват большой партии оружия.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА

Как позже выяснилось, Мокеев и его подельники – это не простая бандитска группировка. Ни много ни мало, они хотели свергнуть советский строй и сломать всю систему. В 1990 году Мокеев и его сподвижники стали расклеивать на улицах Ленинграда напечатанные на пишущих машинках листовки. В них объявлялось о создании организации "Белый крест", которая имела цель – возвращение человеческого достоинства всем россиянам и обретение настоящей, полнокровной свободы.

Настал, наконец, момент, когда мы должны сказать советскому режиму – НЕТ! Довольно кормить нас светлым будущим. Мы хотим жить по-человечески! Вооружайтесь, сограждане!

От грабежей и разбойных нападений бандиты перешли к планированию терактов. 14 мая 1990 года они вновь угнали машину и хотели поджечь здание Ленсовета и взорвать в городе два или три памятника Ленину. С собой у них было несколько так называемых "коктейлей Молотова".





В этот день банда "Белый крест" закончила свою кровавую деятельность, которую они прикрывали борьбой с советским режимом. Угнанную машину остановили для проверки сотрудники ГАИ, но Мокееву удалось скрыться. У "простых автоугонщиков" нашли в машине портфель с несколькими бутылками со взрывоопасной жидкостью и листовки с антисоветским содержанием. Через несколько дней следователям удалось задержать и главаря банды Аркадия Мокеева.

БОРЕЦ С РЕЖИМОМ

На допросах Мокеев рассказал, что поначалу убивал и грабил как бандит, а потом как политический борец. Свою программу он сформулировал так: создание государства с равными возможностями для всех.

На вопрос, почему он продолжал бороться против режима даже после прихода к власти демократов, Мокеев ответил, что с уходом коммунистов ненавистный ему советский строй отменен не был. Выяснилось также, что Мокеев с юности ненавидел советскую власть. Его отец отсидел в последние годы правления Сталина в ГУЛАГе, из-за чего получил инвалидность.





В 1993 году, уже в совершенно другой стране вся банда была осуждена. Не советский, а российский суд приговорил Аркадия Мокеева к высшей мере наказания, замененной позже на пожизненное лишение свободы. Остальные члены банды получили разные сроки наказания – от 4 до 8 лет. О судьбе Мокеева известно только, что в 2011 году он был еще жив.