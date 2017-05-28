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Общество

Беглые зэки пытались захватить самолет

Фото: Мамонтов Сергей/Фотохроника ТАСС
10 мая 1989 года вечернюю тишину саратовских улиц нарушил автомобиль, мчавшийся на дикой скорости. Машина проскакивала перекрестки на красный свет, а в самом центре города с ревом ворвалась на пешеходные дорожки, распугав гуляющие парочки. В угнанных "Жигулях" рассекали по городу беглые зэки, которые намеревались, ни много ни мало, захватить самолет и улететь в Гондурас.
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Криминальная история, потрясшая город на Волге, началась утром в Следственном изоляторе №1. Четверо заключенных одной из камер, задумавшие совершить дерзкий побег с захватом в заложники охранников-контролеров, приступили к выполнению своего плана. Как нельзя кстати, в тот день на смене были практически одни женщины. В советское время они служили во Внутренних войсках, которые охраняли заключенных в СИЗО и колониях. Видимо тогда, представительницы слабого пола в погонах были крепче физически и сильнее духом.

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Сюжеты Криминальный СССР

Заводилой компании отчаянных беглецов был 27-летний Владимир Рыжков по кличке Рыжий, находившийся под следствием по делу о разбойном нападении и имевший всего одну ходку в лагерь: он отсидел восемь лет за изнасилование. Так получилось, что на вторых ролях выступал авторитетный зек – 33-летний Юрий Збандут, его багаж состоял из четырех судимостей. Пятая намечалась за убийство в пьяной драке своего собутыльника.

Еще один сокамерник Рыжего – Геннадий Семенютин – имел весьма любопытную кличку Генерал пехоты. Возможно, его называли так потому, что служил в морской пехоте. В свои 29 лет он имел уже две судимости, одна из которых – за драку.

Владимир Рыжков и Юрий Збандут. Кадры из телепередачи "Следствие вели"

И, наконец, четвертый участник побега – 27-летнй Дмитрий Левахин, который был "рекордсменом" отчаянной компании – он имел пять судимостей. Последний приговор Левахину был оглашен 20 апреля 1989 года, то есть за три недели до побега. Он получил девять лет лишения свободы за грабеж и истязание человека. Остальные сокамерники беглецов или не были посвящены в планы побега, или не захотели участвовать в нем.

Итак, утром 10 мая после прогулки Рыжий оглушил ударом женщину-контролера и дал команду сокамерникам: "Начали!" Затем Збандут и Семенютин затащили несчастную в камеру, сорвали с нее одежду и завладели ключами. После чего была захвачена еще одна сотрудница СИЗО, которая успела нажать кнопку тревожной сигнализации и трое несовершеннолетних заключенных из соседней камеры.

Построив баррикады из мебели и всего, что попалось под руку в соседних помещениях изолятора, бандиты потребовали встречи с руководством, представителями прокуратуры и местного УВД. Все начальники собрались в импровизированном штабе, где стали обсуждать требования захватчиков, а именно: предоставить им четыре пистолета, 10 тысяч рублей, транспорт и возможность выезда за пределы Саратовской области. В случае невыполнения требований захватчики угрожали расправой над заложниками.

Фото: Седельников Анатолий/Фотохроника ТАСС

После нескольких часов обсуждения требований уголовников в штабе решили не рисковать. Подали террористам микроавтобус РАФ и передали пистолет Макарова и 24 патрона к нему. За это бандиты освободили женщину и одного подростка.

Идя на удовлетворение требований преступников, штаб предусмотрел две эффективные, как посчитали милицейские начальники, хитрости. Патроны к пистолету сварили в кипятке для того, чтобы сделать их непригодными для боевого использования. А машину заправили бензином, которого бы хватило всего не несколько километров поездки.

Но неприятные неожиданности стали происходить сразу же после того, как высокое милицейское начальство удовлетворило требования преступников. Получив в свои руки оружие, Рыжков произвел два контрольных выстрела по одному из окон СИЗО. При этом зазвенели и вылетели разбитые стекла – сваренные патроны оказались вполне боеспособными.

Фото: Воротников Владимир/ТАСС

В 22 часа из ворот СИЗО на улицы Саратова выскочил "Рафик" с четырьмя вооруженными бандитами и заложниками. На одном из перекрестков уголовники выбросили на дорогу женщину-контролера, она была без сознания и едва не умерла от жестоких побоев, а через несколько минут в машине закончился бензин. Чтобы найти новое средство передвижения, преступники, угрожая пистолетом, напали на владельца новеньких "Жигулей". Все это время за бандитами велась слежка, но приказа открыть огонь на поражение милиционеры от руководства штаба не получали.

Около двух часов ночи вволю накатавшихся по ночному Саратову преступников засек экипаж ГАИ, который был не в курсе ЧП с захватом заложников. Меткая автоматная очередь по колесам остановила машину неподалеку от памятника Чернышевскому. Бандиты, угрожая убить заложников, потребовали исправный автомобиль с полным баком горючего и им снова подогнали все тот же РАФ, на этот раз с полным баком.

Преступники пять часов колесили по ночному городу, чувствуя себя хозяевами положения. По дороге они захватили еще одну заложницу, 19 летнюю продавщицу  магазина, проходившую свидетельницей по делу одного из бандитов. В итоге милиционеры потеряли автомобиль уголовников из виду и они растворились в темном городе.

Фото: мвд.рф

Уже под утро выяснилось, что бандиты вместе с заложниками находятся в квартире на четвертом этаже дома на улица Жуковского. Там проживали знакомые Левахина – муж с женой и малолетним ребенком. Но в это время главы семейства по каким-то причинам дома не оказалось, и Левахин вместе с подельниками без особых препятствий разместились в этой квартире на постой, превратив жильцов в заложники.

Дом оцепили плотным кольцом сотрудники КГБ, а из Москвы к ним на помощь вылетела специальная антитеррористическая группа "Альфа". Но террористы выдвинули новое требование – самолет для вылета за границу, крупную сумму денег, наркотики и водку.  Как рассказывала потом одна из заложниц, бандиты собирались лететь в Гондурас – оттуда, по словам всезнающих зэков, не выдают преступников.

Через несколько часов "Альфовские" снайперы и бойцы спецгруппы взяли обстановку вокруг дома на улице Жуковского под свой контроль и начали составлять план штурма на основе данных о передвижениях преступников по квартире. Учитывая тот факт, что операций по освобождению заложников из квартиры в многоэтажном доме группа "Альфа" до этого не проводила, штурм готовили основательно. Командиры решили, что бойцы группы захвата начнут операцию по двум направлениям – с улицы и с лестничной клетки.

Кадр youtube.com

Штурм начали в ночь с 11 на 12 мая в три часа. Бойцы с помощью специального альпинистского снаряжения спустились с крыши и буквально влетели в окна захваченной квартиры, забросав преступников шумовыми гранатами. В те же секунды дверь вышибла тараном вторая группа. Рыжий, вооруженный пистолетом Макарова, успел сделать два выстрела – пули угодили в бронещит. Пользуясь фактором внезапности, группа захвата в считанные секунды обезвредила террористов и освободила всех заложников, никто из них не пострадал.

"Альфовцы", участвовавшие в операции, получили боевые награды, а преступником воздалось по заслугам. Збандут и Рыжков получили по 15 лет лишения свободы, Левахин и Семенютин – по 14 лет. Вскоре после приговора Збандут был убит на пересыльном пункте в Пермской области при этапировании в колонию.

Автор: Александр Пельт28 мая 2017, 10:01

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