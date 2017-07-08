Россияне признаются в любви в центре Москвы

Слова любви транслируются 8 июля на огромном экране в центре Москвы. Акция "Признание из сердца Родины" приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Признаться в любви в самом центре Москвы может любой желающий. В честь праздника верности на огромном экране столичного Телеграфа весь день будут транслировать самые трогательные слова. Для того, чтобы оставить послание, достаточно зайти на сайт "стены признаний".

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В прошлом году в этой акции участвовали свыше миллиона человек. В этом году идею поддержали многие министерства культуры, образования и социального развития российских регионов. На сегодняшний день на сайте стенапризнаний.рф зарегистрировано уже более 2,5 тысячи страниц городов и административных округов, их количество продолжает увеличиваться.

На сей раз организаторы ожидают еще больше признаний. Кроме того, на экране будут показывать и пожелания детей из детских домов и интернатов. Их сообщения выделят особым значком "Ищу семью".

"Это здорово, когда люди объединяются для решения какой-то важной задачи. Это всегда правильно и приносит большие и нужные плоды. Поэтому помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – всегда было свято для многих регионов России. И сегодня еще один шаг чтобы в чей-то детской жизни стало чуть больше счастья", – заявила уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Москвичи, разместившие объявления на сайте стенапризнаний.рф, могут приехать к Центральному телеграфу и увидеть свое объявление. Примерное время публикации на экране телеграфа поступит от модератора сайта.



