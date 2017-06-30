Москву украсят ромашками на День семьи

Несмотря на то, что День семьи празднуется в России 8 июля, Москву начнут оформлять к празднику уже начиная с 1-го числа, передает сетевое издание m24.ru. Более 600 плакатов с ромашками и сердечками будут установлены в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Подобные открытки появятся вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. На медиафасаде на здании Центрального телеграфа будут транслировать поздравительные видеоролики.