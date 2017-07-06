Россиян предупредили об опасности есть колбасу

В первые три месяца 2017 года Роспотребнадзор выявил ненадлежащее качество или опасность 5,3% российской колбасы. Это втрое больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В Роспотребнадзоре основными нарушениями называют несоответствующую маркировку или указание неверного состава колбасных изделий, вводящих потребителя в заблуждение, или попросту сознательно обманывающих покупателя. Недобросовестные производители зачастую завышают содержание мяса в готовом изделии, или указывают, что продукция якобы произведена по ГОСТу, пишет газета "Известия".

В свою очередь производители называют трудновыполнимым требование указывать точный состав колбасы. В ведомстве им возражают: требования к молочным продуктам тоже поначалу казались невыполнимыми, производители некоторое время даже жалобно называли их "нереальными", однако со временем и благодаря комплексу мер сейчас в России на прилавках только качественная молочная продукция. Нарушения свелись к минимуму.

"Производитель обязан указывать точное содержание жира, белков и углеводов. А колбаса неоднородна, даже вареная, не говоря уже о сырокопченой. Поэтому пробы могут показать несоответствие", – оправдывает коллег по цеху руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "Достичь на заводе стерильности, как в операционной, невозможно", — добавил эксперт.

Как следует из подготовленной Роспотребнадзором для Росстата справки "Качество товаров, поступивших на розничные рынки в I квартале 2017 года", у 0,5% исследованных образцов колбасы не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

